Subastan pintura perdida de Rubens sobre la crucifixión de Jesús en 2,7 millones de dólares

La pintura formaba parte de una colección francesa y en un principio se pensaba que provenía de uno de los muchos talleres que existían de Rubens en ese momento

La pintura del maestro barroco Peter Paul Rubens "La Crucifixión de Jesucristo", que permaneció oculta durante más de cuatro siglos, en la casa de subastas Osenat, el 30 de noviembre de 2025, en Versalles, Francia. (AP Foto/Michel Euler)

VERSALLES, Francia (AP) — Un cuadro del maestro barroco Peter Paul Rubens, el cual permaneció oculto por más de cuatro siglos, fue vendido el domingo en 2,3 millones de euros (2,7 millones de dólares) en una subasta en Versalles.

El cuadro, que representa la Crucifixión de Jesucristo, fue encontrado recientemente en una residencia privada en París.

La pintura formaba parte de una colección francesa y en un principio se pensaba que provenía de uno de los muchos talleres que existían de Rubens en ese momento. La obra rara vez se valuó en más de 10.000 euros (11.500 dólares).

“De inmediato tuve una corazonada sobre este cuadro e hice todo lo posible para tratar de autenticarlo”, dijo el subastador Jean-Pierre Osenat a The Associated Press. “Y finalmente, logramos que fuera autenticado por el Rubenianum, que es el comité de Rubens en Amberes”.

Nils Büttner, un experto conocido por su investigación sobre Rubens, explicó antes de la subasta que el maestro a menudo pintaba crucifixiones, pero rara vez representaba “a Cristo crucificado como un cuerpo muerto en la cruz”.

“Así que este es el único cuadro que muestra sangre y agua saliendo de la herida lateral de Cristo, y esto es algo que Rubens sólo pintó una vez”.

La casa de subastas Osenat dijo que la autenticidad y procedencia del cuadro fueron confirmadas tras un análisis científico. Indicó que el examen microscópico de las capas de pintura no sólo reveló pigmentos blancos, negros y rojos en las áreas que representan carne, sino también pigmentos azules y verdes que Rubens solía usar al pintar la piel humana.

El experto en arte Eric Turquin dijo que el cuadro prácticamente había desaparecido a principios del siglo XVII. Se sabe que perteneció al pintor clásico francés del siglo XIX William Bouguereau antes de ser heredado en la familia.