El papa León se reúne con defensor católico LGBTQ+ y promete continuar la acogida de Francisco

El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el 6 de julio del 2025. (AP foto/Andrew Medichini)

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV se reunió el lunes con uno de los defensores más destacados de una mayor inclusión LGBTQ+ en la Iglesia católica y alentó su ministerio, justo días antes de una peregrinación del Año Santo programada de católicos LGBTQ+ al Vaticano, como una señal de bienvenida continua en este nuevo pontificado.

El reverendo James Martin, un autor y editor jesuita con sede en Nueva York, dijo que León le comentó que tenía la intención de continuar con la política de aceptación LGBTQ+ del papa Francisco en la Iglesia y lo animó a seguir con su defensa.

“Escuché el mismo mensaje del papa León que escuché del papa Francisco, que es el deseo de dar la bienvenida a todas las personas, incluidas las personas LGBTQ”, afirmó Martin a The Associated Press después de la audiencia. “Fue maravilloso. Fue muy consolador y muy alentador y, francamente, muy divertido”.

La reunión, que duró aproximadamente media hora, fue anunciada oficialmente por el Vaticano como una señal de que León quería que se hiciera pública.

La audiencia fue significativa porque mostró una fuerte señal de continuidad con Francisco, quien más que cualquiera de los predecesores de León trabajó para hacer de la Iglesia católica un lugar más acogedor para los católicos LGBTQ+. Desde su comentario en 2013, “¿Quién soy yo para juzgar?” sobre un sacerdote supuestamente gay, hasta su decisión de permitir que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo, Francisco se distinguió con su mensaje de bienvenida.

Durante su papado de 12 años, de 2013 a 2025, Francisco se reunió en varias ocasiones con Martin y lo nombró asesor en el departamento de comunicaciones del Vaticano y miembro de su gran reunión multianual sobre el futuro de la Iglesia. Aun así, Francisco nunca cambió la enseñanza doctrinal que dice que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”.

La posición de León sobre los católicos LGBTQ+ había sido algo incierta. Poco después de ser elegido en mayo, surgieron comentarios de 2012 en los que el futuro papa, entonces conocido como el reverendo Robert Prevost, criticaba el “estilo de vida homosexual” y el papel de los medios de comunicación en promover la aceptación de las relaciones del mismo sexo que contradecían la doctrina católica.

Cuando se convirtió en cardenal en 2023, Catholic News Service le preguntó a Prevost si sus opiniones habían cambiado. Reconoció el llamado de Francisco a una Iglesia más inclusiva, diciendo que Francisco “dejó muy claro que no quiere que las personas sean excluidas simplemente por las decisiones que toman, ya sea estilo de vida, trabajo, forma de vestir o lo que sea”.

Prevost luego subrayó que la doctrina no había cambiado.

“Pero estamos buscando ser más acogedores y más abiertos y decir que todas las personas son bienvenidas en la Iglesia”, expresó.

Martin, quien conocía a Prevost desde que trabajaron juntos en el sínodo sobre el futuro de la Iglesia, dijo que no estaba preocupado por las opiniones de León dado que siempre lo había encontrado como “una persona muy abierta, acogedora e inclusiva”.

“Pero es maravilloso escuchar esta continuación”, comentó Martin, agregando que León le dijo que sus prioridades son trabajar por la paz y la unidad, citando en particular los conflictos en Ucrania, Gaza y Myanmar.

“Pero también quería recordar a la gente que esta es una Iglesia para ‘todos, todos, todos'”, dijo Martin en español, citando una famosa frase de Francisco.

Martin ayudó a fundar Outreach, un ministerio que promueve la aceptación LGBTQ+, que participará en una gran peregrinación del Año Santo el viernes y sábado patrocinada por el grupo católico LGBTQ+ italiano “La Tienda de Jonathan”. Significativamente, la peregrinación incluye una misa en la iglesia jesuita en Roma celebrada por el segundo miembro de mayor rango de la conferencia de obispos italianos.

La peregrinación no está oficialmente patrocinada por el Vaticano, pero está incluida en el calendario de eventos del Año Santo del Vaticano. Los funcionarios del Vaticano dicen que tal inclusión no significa respaldo, sino que es simplemente una ayuda logística para aquellos grupos que desean organizar peregrinaciones y pasar por la Puerta Santa de la basílica de San Pedro.

Pero la peregrinación y la audiencia de Martin, no obstante, envían una señal que es consistente con la enseñanza de la iglesia “de que Jesús se acerca a las personas en los márgenes”, dijo Martin.

El mensaje que recibió de León fue “que si la gente estaba contenta con el enfoque del papa Francisco hacia los católicos LGBTQ, estarán contentos con el enfoque del papa León. Y me pidió que continuara con lo que estoy haciendo, lo cual fue muy alentador”, comentó Martin.