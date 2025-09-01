Donald completa el equipo europeo con nombres conocidos para defender la Copa Ryder

Shane Lowry, Jon Rahm, Sepp Straka, Viktor Hovland, Ludvig Aberg y Matt Fitzpatrick fueron anunciados el lunes como las selecciones de Donald para los partidos que se llevarán a cabo del 26 al 28 de septiembre contra Estados Unidos en Bethpage Black

El irlandés Shane Lowry en la primera ronda del BMW Championship el jueves 14 de agosto del 2025. (AP Foto/Nick Wass)

El capitán del equipo de Europa, Luke Donald, completó su lista de 12 golfistas que participarán en la Copa Ryder de este mes e incluyó este lunes a seis jugadores que ayudaron al equipo a recuperar el trofeo en Roma hace dos años.

Shane Lowry, Jon Rahm, Sepp Straka, Viktor Hovland, Ludvig Aberg y Matt Fitzpatrick fueron anunciados el lunes como las selecciones de Donald para los partidos que se llevarán a cabo del 26 al 28 de septiembre contra Estados Unidos en Bethpage Black.

Donald llevará una alineación familiar a Nueva York, la cual tendrá a 11 de los 12 jugadores que ganaron la Copa Ryder para el equipo europeo en 2023. De hecho, el único cambio dos años después es Rasmus Hojgaard en lugar de su hermano gemelo, Nicolai.

Hojgaard es el único novato en la Copa, habiéndose clasificado automáticamente junto con Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Robert MacIntyre, Justin Rose y Tyrrell Hatton.

La última vez que Europa tuvo solo un novato fue en 2012, cuando Nicolas Colsaerts ayudó a concretar una célebre remontada en el último día en el llamado “Milagro de Medinah”. Esa fue la última vez que un equipo ganó una Ryder Cup fuera de casa.

“Obviamente, hay mucha continuidad desde Roma”, afirmó Donald. “Es inusual tener a tantas personas regresando, pero eso solo demuestra lo buenos que son estos jugadores”.

“Aunque tenemos mucha continuidad, esto es un desafío diferente al jugar fuera en los Estados Unidos. Entendemos lo difícil que es eso.”

Siguiendo las clasificaciones

Lowry, Straka, Aberg, Hovland y Fitzpatrick se ubicaron en los puestos 7-11 en las clasificaciones de la Copa Ryder de Europa, por lo que el No. 12, Matt Wallace, quien derramó lágrimas el domingo al hablar sobre lo que significaría ser seleccionado para el equipo, podría considerarse desafortunado por quedarse fuera.

En su lugar eligió a Rahm, quien es dos veces campeón de torneos mayores, exnúmero uno del mundo y recientemente fue coronado campeón individual de LIV Golf por segundo año consecutivo.

Equipo de Estados Unidos

El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, anunció sus selecciones la semana pasada y la gran noticia fue que no se incluyó a sí mismo.

Justin Thomas, Collin Morikawa, Cameron Young, Ben Griffin, Sam Burns y Patrick Cantlay fueron seleccionados para unirse a Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Harris English, Bryson DeChambeau, J.J. Spaun y Russell Henley en el equipo.

Los estadounidenses tendrán cuatro novatos: Spaun, Henley, Young y Griffin.