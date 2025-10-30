El Metro extiende su horario de servicio pese a continuar la huelga laboral

Laredo, Tx.— A pesar de que la huelga laboral del sindicato de trabajadores de El Metro Transit continúa sin resolución, el servicio de transporte público en Laredo mantiene sus operaciones y ampliará una hora adicional su horario, informó Óscar Gómez, gerente de Comunicación y Mercadotecnia de El Metro.

Ante los rumores que circulan en redes sociales, Gómez también desmintió que los choferes temporales carezcan de licencias o preparación.

“Hasta esta mañana todo sigue igual, no hemos tenido noticias sobre cambios en el contrato, pero vamos a extender el horario de servicio de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. para ayudar mejor a la comunidad”, explicó Gómez en entrevista con Noticias en la Frontera y Stereo 91

El portavoz aclaró que todas las rutas están siendo cubiertas con aproximadamente 20 autobuses en circulación, y que incluso se han implementado unidades de apoyo conocidas como “ghost buses” para agilizar la movilidad en las horas de mayor demanda.

“Todas las personas que están conduciendo nuestros autobuses tienen su CDL vigente con endorsement de pasajeros, y muchos son supervisores o exempleados del área operativa con amplia experiencia en las rutas”, aseguró.

“Incluso nuestros mecánicos están capacitados y tienen licencia, ya que ellos diariamente mueven los autobuses para reparaciones o asistencia en la vía”.

