Impulsa Gobierno Municipal regularización de viviendas en la colonia Las Torres con subsidios

Gracias a la gestión y la buena sinergia con la federación

Este avance fue posible gracias al contrato de mandato firmado el 8 de septiembre del presente año entre el Municipio de Nuevo Laredo y el INSUS, con el objetivo de beneficiar directamente a los habitantes de la colonia Las Torres en su segunda etapa. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Gracias a la gestión y la buena sinergia con la federación, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, facilitó la entrega de 100 Acuerdos de Liberación de Subsidio del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH 2025), que permitirán a igual número de familias iniciar el proceso de regularización de sus viviendas en la colonia Las Torres, segunda etapa.

La entrega se llevó a cabo en el Auditorio del Instituto Municipal de la Juventud de Nuevo Laredo, alrededor de 150 asistentes fueron testigos de un nuevo capítulo en la historia de sus comunidades, gracias al trabajo conjunto entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU).

Yeraldo Emanuel Torres Flores, representante regional del INSUS, destacó la importancia de esta acción que transforma vidas al otorgar certidumbre legal a las familias.

“Hoy no sólo entregamos documentos, entregamos tranquilidad y futuro. Cada subsidio representa un paso hacia una vida más digna y una ciudad más ordenada”, afirmó.

En representación de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, estuvo presente Carlos Montiel Saeb, director del IMVISU Nuevo Laredo, quién destacó el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar de las familias, además exhortó a la ciudadanía a continuar regularizando sus propiedades y aprovechar estos programas que ofrece facilidades a bajo costo.

“El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha impulsado firmemente este tipo de acciones, mostrando su compromiso con el bienestar de las familias y la planeación urbana responsable. Estamos construyendo una ciudad donde todas las familias puedan vivir con la seguridad de tener un hogar propio y en regla”, expresó Montiel Saeb.

Durante el acto se reconoció el trabajo coordinado del Municipio con dependencias como COMAPA, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Catastro y el Cabildo Municipal, que han facilitado los dictámenes y apoyos necesarios para avanzar en el proceso de regularización.

Con la entrega de estos subsidios, el Gobierno de Nuevo Laredo cumple con la aplicación de la justicia social y el desarrollo urbano sustentable, dando certeza a las familias que por años han luchado por el reconocimiento legal de su patrimonio.