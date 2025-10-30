Llenará ‘Azoostate’ de diversión y leyendas el Zoológico este 1 de noviembre

El Zoológico y Acuario de Nuevo Laredo ofrecerá actividades recreativas y educativas que fortalezcan el sentido de comunidad y promuevan la convivencia familiar. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal invita a todas las familias neolaredenses a disfrutar del evento “Azoostate”, una actividad especial que se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche en las instalaciones del Zoológico y Acuario de Nuevo Laredo, con entrada totalmente gratuita.

Este evento promete una tarde llena de diversión, aprendizaje y convivencia familiar, en un ambiente seguro y con temática alusiva al Día de Muertos.

El director del Zoológico y Acuario, Daniel Del Fierro Cárdenas, explicó que el recorrido estará lleno de sorpresas y escenarios fotográficos inspirados en leyendas mexicanas como El Charro Negro, El Hombre Lobo y El Nahual, con el propósito de preservar las tradiciones y al mismo tiempo ofrecer una experiencia entretenida para todas las edades.

“El evento consiste en un recorrido con espacios decorados y zonas fotográficas dedicadas a nuestras leyendas mexicanas. Además, al final del recorrido habrá actividades para los niños, todo en un ambiente seguro y familiar”, destacó Del Fierro.

Durante el evento también se instalarán mesas didácticas donde los pequeños podrán colorear, dibujar y jugar con arena kinética, fomentando la creatividad y la estimulación sensorial. El zoológico busca ofrecer un espacio incluyente, donde todos los niños puedan participar y disfrutar, sin importar sus condiciones o características individuales.

El acuario contará con una “Cueva del Terror”, un recorrido temático en el espacio cerrado con efectos de sonido, ambientación especial y un altar de muertos, lo que convertirá la visita en una experiencia única.

“Queremos que las familias disfruten una bonita tarde en el zoológico, tomándose fotos, conviviendo y celebrando nuestras tradiciones. Abrimos las puertas para todos, queremos que vengan a pasar un buen día”, añadió el director.

