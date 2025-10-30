Realiza Ayuntamiento jornada de reforestación en el Boulevard Las Torres

En esta primera etapa fueron plantados 29 árboles de especies nativas, como crespón y anacahuita, adaptadas al clima de la región. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En una nueva edición del programa “Arboleando NLD”, la Coordinación General de Gestión Ambiental encabezó una jornada de reforestación en el Boulevard Las Torres, donde en esta primera etapa fueron plantados 29 árboles de especies nativas, como crespón y anacahuita, adaptadas al clima de la región.

La actividad se llevó a cabo en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) y vecinos del sector, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer las áreas verdes y promover la participación ciudadana en la conservación del medio ambiente.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, reafirma su compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo ecológico de la ciudad, fomentando la creación de espacios más limpios, saludables y armónicos.