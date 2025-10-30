Laredo retira mural contra el muro fronterizo tras presión del gobernador Abbott

El ayuntamiento eliminó la pintura con la leyenda 'Desfinancien el Muro' luego de que el gobernador texano amenazara con retener 1,600 millones de dólares en fondos para carreteras

Vehículos circulan sobre un enorme letrero pintado en amarillo sobre la calle Victoria frente a un tribunal, el 18 de agosto de 2020, en Laredo, Texas. (William Luther/The San Antonio Express-News vía AP)

LAREDO, TX.- La ciudad de Laredo, en el sur de Texas, retiró un mural ubicado a lo largo de la frontera con México que se expresaba en contra del muro fronterizo después de que el gobernador Greg Abbott amenazó con retener hasta 1,600 millones de dólares en fondos para carreteras.

El mural, el cual estaba pintado sobre una calle frente al tribunal federal en Laredo con la leyenda “Desfinancien el Muro”, fue retirado la noche del martes, un día después de una votación del Consejo Municipal, informó Noraida Negrón, portavoz de la ciudad.

Laredo es la más reciente ciudad de Estados Unidos en eliminar mensajes políticos u obras de arte de las calles después de una orden girada por el gobierno del presidente Donald Trump y una serie de acciones por parte de los republicanos.

Funcionarios de Florida eliminaron en agosto pasado un paso peatonal color arco iris ubicado frente al club nocturno Pulse, donde 49 personas fueron asesinadas. Además, cuadrillas de Washington D.C. retiraron en marzo un enorme letrero amarillo de “Black Lives Matter” que había sido pintado sobre una calle a una cuadra de la Casa Blanca, luego de la presión de legisladores republicanos.

Durante una agitada sesión el lunes, el alcalde de Laredo, Víctor Treviño, dijo que había solicitado una votación sobre el retiro del mural semanas después de que recibió una carta del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) en la que ordenaba a la ciudad eliminar el mural o arriesgarse a perder hasta 1,600 millones de dólares en fondos para carreteras.

“No vamos a devastar a nuestra comunidad por lo que se considera un punto de vista particular en nuestras vías públicas, incluso si este discurso puede ser popular o bien recibido”, manifestó Treviño.

Abbott le ordenó al TxDOT el pasado 8 de octubre que se asegurara que todas las ciudades y condados de Texas cumplan con las pautas federales y estatales sobre seguridad vial y que se prohíban los símbolos, banderas y otras marcas que transmitan mensajes sociales o políticos.

“Los contribuyentes de Texas esperan que sus impuestos sean utilizados sabiamente, no para promover agendas políticas en las carreteras de Texas”, subrayó Abbott en un comunicado.

La oficina de Abbott no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

La orden de Abbott se produjo después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, envió en julio cartas a todos los gobernadores del país para indicar que, como parte de una iniciativa nacional de caminos, todas las intersecciones y pasos peatonales debían mantenerse libres de distracciones.

“Los caminos son para la seguridad, no para mensajes políticos ni obras de arte”, dijo Duffy en julio.

El mural de Laredo fue pintado en 2020 con fondos privados y apareció en medio de las demandas y protestas contra la construcción del muro fronterizo en el área. Un año después, funcionarios federales cancelaron todos los contratos fronterizos restantes para el sector de Laredo.

En Laredo, Elsa Hull, una propietaria de tierras que se oponía a la construcción del muro fronterizo, dijo el lunes a los miembros del consejo municipal que la orden de eliminar el mural provenía de “bravucones que amenazaban a nuestra ciudad”.

“Este mural le permitió a la población unirse y luchar contra la injusticia y nos permitió mantener nuestra tierra, nuestros hogares y nuestro río sin que nos los quitaran. Esto es parte de nuestra historia. No borren por completo nuestras voces”, manifestó Hull.

El retiro del mural en Laredo se produce días después de que funcionarios en Houston ordenaron la eliminación de un paso peatonal color arco iris que había estado en su lugar durante los últimos ocho años para honrar en parte a la comunidad LGBTQ+.

Durante una reunión del Consejo Municipal a principios de este mes, el alcalde de Houston, John Whitmire, criticó las instrucciones de Abbott, pero destacó que era probable que la ciudad perdería cualquier desafío legal a la orden.

“Si no encontramos formas como ciudad de tomar una postura, ¿qué sigue?”, preguntó la concejal Abbie Kamin. “Cuando algo que significa tanto para tantos se elimina de esta manera, hay un verdadero impacto en la comunidad.”