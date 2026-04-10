El deporte como pilar de nuestra comunidad

Nuevo Laredo, Tam.- Más allá de los juzgados y los códigos legales, existe una pasión compartida que une a nuestra gente: el esfuerzo constante y el amor por el deporte.

El Lic. Jorge Luis Miranda Niño sostuvo un encuentro muy significativo con un referente del acondicionamiento físico en nuestra ciudad, Chito Posadas, propietario del emblemático Chito Posada Gym, así como con destacados entrenadores de box local.

​En un ameno desayuno, la charla no se centró únicamente en la técnica deportiva, sino en la importancia de fortalecer los espacios que alejan a nuestros jóvenes de las calles y les brindan una estructura de vida.

​”Ver el compromiso de hombres como Chito y sus entrenadores es inspirador. El boxeo no es solo un deporte, es una escuela de resiliencia que Nuevo Laredo necesita seguir impulsando”, comentó Miranda Niño durante la convivencia.

​Este tipo de acercamientos refuerzan la visión del Licenciado sobre una comunidad más integrada, donde el liderazgo profesional y el impulso deportivo caminan de la mano para no dejar que ningún “nocaut” detenga el crecimiento de nuestra ciudad.