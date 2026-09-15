El Camp Nou de Barcelona supera a Wembley para la final de la Champions 2029

Lamine Yamal celebra tras marcar un gol para el Barcelona en el partido contra Feyenoord en la Liga de Campeones, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Lamine Yamal celebra tras marcar un gol para el Barcelona en el partido contra Feyenoord en la Liga de Campeones, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Emilio Morenatti)

GINEBRA (AP) — El renovado Camp Nou del Barcelona fue elegido por encima del estadio de Wembley en Londres para albergar la final de la Liga de Campeones de 2029, anunció la UEFA el martes.

La elección le da a Barcelona un partido de gran cartel un año antes de que España sea coanfitriona del Mundial de 2030 junto con Portugal y Marruecos. Organizar esa final es una competencia entre el renovado Santiago Bernabéu del Real Madrid y un estadio de 115.000 asientos que se construye en Casablanca.

El comité ejecutivo de la UEFA también confirmó que la final de la Liga de Campeones de 2028 regresará al estadio del Bayern Múnich, que fue el único postor, apenas tres años después de la edición de 2025.

La reconstrucción, largamente retrasada, del Camp Nou —con capacidad para 105.000 espectadores— sigue en marcha, con la grada superior y el techo aún en construcción.

El Barcelona fue sede por última vez de una final de la Liga de Campeones en 1999, cuando dos goles del Manchester United en el tiempo añadido sorprendieron a un Bayern dominante.

Wembley la ha albergado tres veces desde entonces —en 2011, 2013 y 2024— y ocho veces en total desde que la Copa de Europa comenzó hace 71 años.

La final de la actual edición de la Liga de Campeones se disputará en Madrid, en el estadio Metropolitano del Atlético.

El histórico Lyon obtiene una final de la Liga de Campeones femenina

El Olympique de Lyon, con un récord de ocho títulos de la Liga de Campeones femenina, será sede de la final en 2028.

La UEFA también eligió a Cardiff para la final femenina de 2029, en el estadio nacional del centro de la ciudad, que albergará el partido inaugural del Campeonato Europeo masculino de 2028.

Sedes de las finales de la Europa League de 2028 y 2029

La UEFA también eligió las sedes de dos ediciones de la Europa League, su torneo de segundo nivel: el estadio nacional de Rumania en Bucarest en 2028 y, en 2029, el nuevo recinto nacional de Serbia que se construye en las afueras de Belgrado.

El fútbol serbio ha estrechado sus vínculos con la UEFA y será coanfitrión el próximo año, junto con Albania, del Sub21 europeo masculino.

La decisión del martes llega apenas nueve días después de que jugadores y aficionados de los clubes más grandes de Belgrado, Estrella Roja y Partizán, rindieran homenaje en un partido en el actual principal estadio de fútbol de la ciudad al criminal de guerra condenado Ratko Mladic, quien murió el mes pasado en La Haya.

La UEFA multó este mes al Estrella Roja por cánticos de aficionados en honor a Mladic durante un partido de la Europa League el día en que murió.

La final de la Europa League de esta temporada se jugará en el Waldstadion, estadio del Eintracht Frankfurt.

Finales de la Conference League van a Turín y Budapest

Turín albergará la final de 2028 del tercer torneo clubes en importancia en el estadio de la Juventus. La final de 2029 será en el Puskás Aréna de Budapest, con capacidad para 67.000 espectadores, que acogió la final de la Liga de Campeones en mayo.

El éxito de la Conference League desde su lanzamiento en 2021 ha hecho que las sedes de sus finales superen los recintos de 20.000 asientos de los dos primeros partidos por el título, disputados en Tirana, Albania, y en la capital checa Praga.