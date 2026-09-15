Brilla Walker en debut y Chiefs derrotan a Broncos

Patrick Mahomes (15), quarterback de los Chiefs de Kansas City, y el receptor abierto Rashee Rice (4) reacciona después de haberse conectado con un pase de anotación contra los Broncos de Denver durante la primera mitad del partido de la NFL del lunes 14 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley)

Patrick Mahomes (15), quarterback de los Chiefs de Kansas City, y el receptor abierto Rashee Rice (4) reacciona después de haberse conectado con un pase de anotación contra los Broncos de Denver durante la primera mitad del partido de la NFL del lunes 14 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley)

KANSAS CITY, Missouri.- Kenneth Walker III corrió para 173 yardas y anotó dos touchdowns en su debut con los Chiefs, robándole parte del protagonismo a Patrick Mahomes y a su rodilla izquierda reparada quirúrgicamente, y Kansas City se cobró revancha de los Broncos de Denver por arrebatarles la corona del Oeste de la AFC con una victoria 31-10 el lunes por la noche.

Mahomes no pareció verse afectado por la rodilla, ni por la rodillera que llevaba, al lanzar para 184 yardas y dos anotaciones, además de correr para otra, para ayudar a los Chiefs a cortar una racha de tres derrotas seguidas ante el rival que puso fin a su reinado de nueve años como campeones divisionales.

Walker acarreó el balón 23 veces y terminó con la mayor cantidad de yardas por tierra de un jugador de los Chiefs desde que Jamaal Charles corrió para 226 contra los Colts en 2012, el año anterior a que Andy Reid se convirtiera en su entrenador. La exestrella de los Seahawks también tuvo tres recepciones para 18 yardas.

Los Broncos, por su parte, fueron pésimos a la ofensiva en su primer partido con el coordinador Davis Webb mandando las jugadas.

Bo Nix lanzó para 131 yardas con una intercepción y un balón suelto perdido, y los Broncos terminaron con 176 yardas totales de ofensiva, todo ello pese al golpe de efecto de la temporada baja que dieron al canjear un paquete de selecciones del draft con Miami por el receptor abierto Jaylen Waddle.

Waddle tuvo una recepción para 2 yardas. Evan Engram lideró a los Broncos con cuatro atrapadas para 43 yardas y su única anotación.

La gran incógnita, incluso después de que Mahomes participara en todo el programa de temporada baja y en cada práctica del campamento de entrenamiento, era cómo resistiría su rodilla izquierda reparada quirúrgicamente, exactamente nueve meses después del día en que se lesionó en un partido contra los Chargers.

Borró cualquier duda cuando culminó la primera serie ofensiva de los Chiefs con una carrera de touchdown de 15 yardas.

Sin embargo, fue Walker quien hizo la mayor parte de las carreras. El MVP del Super Bowl con Seattle, que firmó un contrato de tres años y 43,05 millones de dólares en la agencia libre, tuvo 14 acarreos para 89 yardas solo en la primera mitad, además de un par de recepciones saliendo desde el backfield.

Los Broncos empataron el partido con un pase de touchdown de Nix a Engram de 19 yardas, pero Walker cargó con el peso mientras los Chiefs armaban una serie de 10 jugadas y 80 yardas hacia el final de la mitad. Terminó cuando Mahomes encontró a Rashee Rice, recién recuperado de una lesión de rodilla propia, y este rebotó en un par de defensores de los Broncos y entró a la zona de anotación para poner el 14-7 al descanso.

Luego fue el turno de Walker de rebotar contra un defensor, al convertir un acarreo en cuarta y 1 en una carrera de TD de 60 yardas para abrir el tercer cuarto.

Arrowhead por encima de los Emmy

Taylor Swift eligió el Arrowhead Stadium por encima de los premios Emmy para animar a Kelce. La estrella del pop se casó con el ala cerrada de los Chiefs el 3 de julio. Swift, que observó el partido junto a Tom Cruise, había sido nominada a especial de variedades destacado (pregrabado) por “The Eras Tour: The Final Show”, pero el ganador de la categoría —“The Muppet Show”— ya se había anunciado a principios de este mes.