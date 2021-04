Edgardo Gasca combatirá la violencia contra mujeres

NUEVO LAREDO, TAM.- Quien violente a una niña, mujer o adulta mayor deberá enfrentarse a leyes más duras y que no quede en libertad.

El candidato a la diputación federal por el distrito 01 de Nuevo Laredo, Edgardo Gasca Pérez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirma es lo que hará en cuanto llegue al Congreso de la Unión, revisar las leyes y endurecerlas.

“Básicamente es lo que yo intento hacer al llegar al Congreso de la Unión en San Lázaro, relacionarme con las personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revisarlas leyes y endurecerlas en contra de quien violente a una niña, mujer o adulta mayor”, enfatizó el abanderado perredista.

Igualmente se buscará a través de los marcos legislativo y jurídico, que la carpeta de investigación que se levante después de la denuncia llegue con la fortaleza suficiente para que no se ponga en libertad al presunto infractor, indicó.

En aras de alcanzar eso, se tiene la intención de que no salga, que no quede en libertad, en lo particular asegura que ha sido también víctima, pues defendió a una mujer que era violentada en la calle y recibió cuando menos 7 puñaladas después de ponerla a salvo, aseguró.

Ese será uno de los puntos de su trabajo legislativo, pero también hay que señalar que todo parte de una política de educación cívica, de campañas reales en pos de que concluya esa violencia.

“A lo mejor sería bueno decir, no gastaremos tanto en campañas políticas, pero sí en campañas de respeto hacia la mujer, nuestra amiga, madre, hermana o hija, hay que ser claros, campañas de concientización de cultura, que los chicos vayan con la idea de que hay que respetar a todas las mujeres, y por otra parte meternos con la SEP, con cultura y con la SCJN para el tema del marco jurídico”, concluyó.