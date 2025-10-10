Dos potentes terremotos sacuden la misma región de Filipinas, causando seis muertos

Dos mujeres pasan por delante de una casa dañada tras un potente sismo en la ciudad de Davao, en el Sur de Filipinas, el 10 de octubre de 2025. (AP Foto/Manman Dejeto)

MANILA, Filipinas (AP) — Dos potentes terremotos submarinos sacudieron la misma región en el sur de Filipinas con horas de diferencia el viernes, con el primer temblor de magnitud 7,4 causando al menos seis fallecidos, provocando deslaves y evacuaciones de áreas costeras debido a una breve alerta de tsunami.

El segundo tuvo una magnitud preliminar de 6,9 y también provocó una advertencia local de tsunami. Fue causado por el movimiento en la misma línea de falla, la Fosa de Filipinas, a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) frente al pueblo de Manay en la provincia de Davao Oriental, informó Teresito Bacolcol, jefe del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

“El segundo es un terremoto separado, al que llamamos un sismo doble,” dijo Bacolcol a The Associated Press. “Ambos ocurrieron en la misma área pero tienen diferentes magnitudes y epicentros”.

Bacolcol y otras autoridades expresaron temores de que el segundo terremoto nocturno pudiera debilitar aún más o colapsar estructuras ya afectadas por el primero.

El presidente Ferdinand Marcos Jr., que enfrenta su último desastre natural tras un terremoto previo y varias tormentas consecutivas, indicó que se estaban evaluando los daños y que los equipos de rescate y los operativos de ayuda se estaban preparando y desplegados cuando fuera seguro hacerlo.

El primer sismo tuvo su epicentro en el mar, a unos 43 kilómetros (27 millas) al este de Manay, y fue provocado por el movimiento en la Fosa de Filipinas, a una profundidad de 23 kilómetros (14 millas), indicaron sismólogos del gobierno.

Al menos seis personas murieron, incluyendo dos pacientes que sufrieron ataques cardíacos en un hospital durante el primer terremoto y un residente alcanzado por escombros en la ciudad de Mati, en Davao Oriental, señaló Ednar Dayanghirang, director regional de la Oficina de Defensa Civil del gobierno, a The Associated Press.

Dos aldeanos murieron y varios más fueron rescatados con heridas por soldados y voluntarios civiles tras un deslave causado por el primer sismo en una remota población dedicada a la minería de oro en Pantukan, en la provincia de Davao de Oro, cerca de Davao Oriental, agregó Dayanghirang.

Otro residente murió debido al primer sismo en la ciudad portuaria de Davao, aseguraron funcionarios de mitigación de desastres sin proporcionar más detalles. Añadieron que unos pocos cientos de residentes resultaron heridos en la ciudad.

El subdirector de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, apuntó que varios edificios sufrieron grietas en sus paredes, incluido el aeropuerto internacional en la ciudad de Davao, que seguía operativo sin que se hubiesen cancelado vuelos, agregó.

“Estaba manejando mi coche cuando de repente se tambaleó y vi el tendido eléctrico balanceándose violentamente. La gente salió corriendo de casas y edificios mientras el suelo temblaba y se cortó la electricidad”, relató Jun Saavedra, funcionario de mitigación de desastres del pueblo de Gov. Generoso en Davao Oriental, a The Associated Press por teléfono.

“Hemos tenido terremotos en el pasado, pero este fue el más fuerte”, dijo Saavedra, que añadió que las intensas sacudidas del suelo causaron grietas en varios edificios, incluyendo una escuela secundaria, donde al menos 50 estudiantes fueron llevados a un hospital en ambulancias después de sufrir contusiones, desmayos o mareos debido al primer sismo.

Gov. Generoso es un pueblo a unos 100 kms (62 millas) al sur de Manay, donde también se suspendieron todas las clases.

Los estudiantes evacuaron las escuelas en la ciudad de Davao, que tiene alrededor de 5,4 millones de habitantes y es la urbe más grande cerca del epicentro, a unos 250 kms (155 millas) al oeste de la provincia de Davao Oriental.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, informó que se detectaron pequeñas olas en las costas de Filipinas e Indonesia antes de que la amenaza pasara unas dos horas después del primer sismo. Las pequeñas fluctuaciones en el mar podrían continuar, agregó.

La alerta de tsunami que provocó evacuaciones en seis provincias costeras próximas a Davao Oriental se desactivó más tarde sin que se detectaran olas importantes, expresó el principal sismólogo del gobierno, Teresito Bacolcol.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia reportó pequeñas olas de tsunami en la provincia de Célebes Septentrional, con alturas que oscilaban entre los 3,5 y los 17 centímetros (de 1,3 a 6,7 pulgadas) en Melonguane, Beo, Essang y Ganalo, en los distritos de las Islas Talaud.

Filipinas aún no se ha recuperado por completo de un sismo de magnitud 6,9 registrado el 30 de septiembre que causó al menos 74 muertos y miles de desplazados en la provincia de Cebú, particularmente en la ciudad de Bogo y en poblaciones cercanas.

El archipiélago recibe además unos 20 tifones y tormentas cada año, lo que convierte la respuesta a desastres en una de las principales tareas del gobierno y los grupos de voluntarios.

También el viernes, un sismo con una magnitud preliminar de 6,0 sacudió la costa de Papúa Nueva Guinea. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro estuvo en el mar de Bismarck, a 414 kilómetros (257 millas) al noreste de Lae, la segunda ciudad más poblada de la nación insular del Pacífico Sur.

Según Mary Jane Huafilong, una agente de policía en Lae, no se reportaron daños.