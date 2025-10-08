El Dólar
Dos mujeres sobreviven a choque frontal con tráiler en el poniente

El accidente en el Segundo Anillo Periférico fue causado por exceso de velocidad del tráiler, que invadió carril contrario y dejó cuantiosos daños materiales

El chofer explicó que, al circular de sur a norte, un automóvil compacto se le atravesó y al intentar esquivarlo perdió el control. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos mujeres resultaron con lesiones leves tras protagonizar un fuerte choque contra un tráiler que invadió su carril en el Segundo Anillo Periférico, al poniente de Nuevo Laredo. A pesar de la violencia del impacto, lograron salir con vida.

El accidente ocurrió a la altura del bulevar Francisco Santos Villarreal. María y su tía viajaban en una camioneta Mitsubishi de norte a sur cuando se encontraron de frente con la pesada unidad.

“Me dirigía hacia la colonia Valles de Anáhuac cuando el tráiler se me vino encima y choqué contra éste”, declaró María ante autoridades viales. Ambas mujeres fueron auxiliadas en el lugar y no requirieron traslado hospitalario.

El tráiler Freightliner, propiedad de la empresa Servicios Móvil, era conducido por Luis Osvaldo, de 32 años. El chofer explicó que, al circular de sur a norte, un automóvil compacto se le atravesó y al intentar esquivarlo perdió el control.

La maniobra provocó que la pesada unidad se cargara hacia los carriles contrarios, cerrándole el paso a la Mitsubishi. La conductora no tuvo tiempo de evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado delantero del tráiler.

Agentes de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje oficial y determinaron que el accidente se originó por exceso de velocidad del tráiler, al quedar marcadas huellas de frenado de más de 40 metros en el pavimento.

