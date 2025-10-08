Joven provoca volcadura en Calzada de los Héroes por exceso de velocidad

El conductor de 20 años perdió el control de su camioneta y derribó un arbotante; sólo sufrió heridas leves y causó cierre parcial de la vialidad

El accidente ocasionó que ambos carriles de circulación de poniente a oriente fueron cerrados temporalmente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente ocasionó que ambos carriles de circulación de poniente a oriente fueron cerrados temporalmente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor que circulaba a exceso de velocidad perdió el control de su vehículo y provocó una aparatosa volcadura sobre la Calzada de los Héroes. El percance ocurrió la tarde de este martes y generó el cierre parcial de la circulación en sentido poniente a oriente.

El conductor fue identificado como Roberto A. C., de 20 años, residente del fraccionamiento Santa Cecilia. A pesar de lo aparatoso del accidente, sólo presentó heridas leves que no requirieron hospitalización. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron rápidamente para brindarle atención en el lugar.

De acuerdo con el reporte vial, el joven manejaba una camioneta Peugeot Partner modelo 2018, color blanco, cuando al aproximarse a la intersección con la calle Londres perdió el control, chocó y derribó un arbotante, cruzó el camellón central, invadió los carriles contrarios y terminó volcado en el carril izquierdo.

Automovilistas que presenciaron la escena se detuvieron para auxiliar y, entre varios, lograron colocar nuevamente la unidad en posición normal antes de la llegada de las autoridades.

El accidente ocasionó que ambos carriles de circulación de poniente a oriente fueron cerrados temporalmente, debido a que un arbotante derribado bloqueaba el paso vehicular, generando congestionamiento en la zona.

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el traslado de la unidad al corralón. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a moderar la velocidad y respetar los límites establecidos para evitar este tipo de incidentes en vías concurridas.