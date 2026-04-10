Dormita trailero y se sale de la autopista en la Nacional

El accidente ocurrió en el kilómetro 160 de la autopista de la Carretera Nacional.

El accidente ocurrió en el kilómetro 160 de la autopista de la Carretera Nacional.

NUEVO LAREDO, TAM. – La salida de camino de un tractocamión registrada en el kilómetro 160 de la autopista de la Carretera Nacional, en el tramo de sur a norte, movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades federales encargadas de la seguridad en carreteras.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pesada unidad habría cabeceado mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara fuera de la cinta asfáltica. La unidad involucrada es un tractocamión con caja tipo tráiler que quedó a un costado de la vía tras el incidente.

Tras el reporte del percance, paramédicos de Bomberos de Rescate acudieron al lugar para brindar atención al conductor. Luego de realizar una valoración médica en el sitio, los socorristas confirmaron que el operador no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, también se presentaron en el punto del accidente para asegurar el área y llevar a cabo el peritaje correspondiente, con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrió la salida de camino.

Los agentes federales coordinaron además las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad del lugar, a fin de evitar riesgos para otros automovilistas que transitaban por ese tramo de la autopista.

Finalmente, el tractocamión fue trasladado a un corralón, donde permanecerá resguardado mientras se concluyen los procedimientos administrativos derivados del incidente. Durante las labores de atención y retiro del vehículo se mantuvo presencia de autoridades en la zona para supervisar la circulación vehicular.