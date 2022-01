Divas fatales; un reflejo del feminismo contemporáneo en la pantalla grande

CIUDAD DE MÉXICO.-‘O trabajan juntas o se mueren solas.’, esa es la advertencia que llevan las cinco explosivas e inteligentes mujeres que deben combatir a un grupo de mercenarios cibernéticos que amenazan a la humanidad.

Esta quinteta es la protagonista de Agentes 355, que se estrena hoy en México y en la que la estadounidense ‘Mace’ (Jessica Chastain) recluta a la británica Khadijah (Lupita Nyong’o), a la alemana Marie (Diane Kruger), a la colombiana Graciela (Penélope Cruz) y a la china Lin Mi (Fan Bingbing) para recuperar el arma letal que robaron los villanos.

Dirigida y coescrita por Simon Kinberg, la producción presenta a Sebastian Stan como Nick, un oficial de la CIA y cercano colaborador de ‘Mace’, y a Édgar Ramírez, como Luis, un agente de la DNI (agencia de inteligencia colombiana) y contraparte de Graciela.

‘Cuando Jessica y Simon me llamaron para ser parte del proyecto fue como una hoja en blanco. No teníamos guión todavía. Y me preguntaron qué tipo de personaje me gustaría interpretar en un mundo de espías femenino.

‘Y ahí fue cuando propuse ser el pez fuera del agua. Porque normalmente no se ven este tipo de personajes en películas de este género’, detalló Cruz en una entrevista proporcionada por Universal Pictures, y en la que habló sobre Graciela, una psicóloga convertida en espía por accidente.

La actriz española y sus compañeras aportaron ideas para la construcción de los personajes, a partir de una propuesta que Chastain hizo desde el 2017 y que se modificó con el movimiento #MeToo, ya que buscaba proyectos de acción con mujeres al frente, sofisticadas y empoderadas.

‘El primer día de rodaje fue sorprendente porque al ver lo que sucedía me pregunté ‘¿sí, nos saldremos con la nuestra y la haremos?’. Fue impactante para mí la apertura de ejecutivos y productores para nuestra retroalimentación. Y todos nos apoyamos ente nosotros’, destacó Chastain, quien además es productora del filme.

The 355, que es el nombre original en inglés de la película, fue el ‘alias’ oficial de la primera mujer espía que sirvió al gabinete del presidente George Washington. Ese era su sobrenombre para salvaguardar su integridad física e identidad.

En honor a ello, cada una recibe el mismo título y la diferencia es el entrenamiento y conocimiento de cada una.

‘Más que una representación de una mujer, lo que buscaba era que se desmitificara el concepto de lo que debe ser. Y también, la idea de hacer un filme de acción que atrae a niños y adolescentes.

‘Mi percepción, especialmente por los medios, es que las mujeres no trabajan bien juntas, y estoy feliz de probar lo opuesto con esta película’, puntualizó la dos veces nominada al Óscar.

Muy en la tonalidad de la franquicia de Jason Bourne o Misión Imposible, y con un soundtrack en el que suenan Rihanna, Kanye West, Jay-Z o Ed Sheeran, la película muestra a las cinco en escenas de acción, combates y razonamientos.

‘Esto las hace sentir orgullosas y dinámicas’, tal como lo dijo Kruger en sus redes sociales.

ASÍ LO DIJO

‘Sinceramente creo que a la gente le gustará la película porque es divertida y fresca, es de acción y tiene evolución avanzada en los personajes. Los giros de tuerca y la expresividad de las protagonistas te mantiene en vilo. y celebro que estén ellas ahí’.