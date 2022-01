Sonará así el 2022

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Quién no quiere que este sea un mejor año? ¿Quién no quiere que para este 2022 la palabra pandemia ya sea sólo un mal recuerdo? ¿Quién no quiere refrescarse los oídos con nuevas rolas y discos completos totalmente inéditos? Si es así, aquí te presentamos unos títulos, intérpretes y productores que sin duda son muy esperados por miles de fans, como Rosalía, Luis Miguel, The Weeknd, The Cure, Rammstein y Swedish House Mafia.

Si bien algunos son figuras consolidadas, hay también artistas jóvenes que se caracterizan por su versatilidad.

The Down

The Weeknd

Fecha por definir

Inspirado en tormentosos episodios del pasado y reciente liberación tutelar de Britney Spears, así como en el imperio musical y artístico que ha creado el rapero Nas, Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, concibió 12 canciones que serán las sucesoras del exitoso After Hours, que lanzó el año pasado y fue un hit mundial.

Never Let Me Go

Placebo

Marzo 25

A ocho años de que la banda británica pop punk editó su disco Loud Like Love, la dupla formada por Brian Molko y Stefan Olsdal (ya sin Steve Forrest) retorna a la vida musical con este material del que ya dieron a conocer ‘Beautiful James’ y ‘Surrounded by Spies’, y el cual vendrá acompañado de gira por Europa y Estados Unidos.

Motomami

Rosalía

Fecha por definir (Otoño)

En la víspera de su cumpleaños número 30, la catalana que ya se hizo de un nombre en la élite internacional, dará a conocer su tercer álbum de estudio, el cual coprodujo con The Neptunes, Pharrell Williams, El Guincho y Michel Uzowuru. En él habrá colaboraciones con The Weeknd y Frank Ocean. Tiene como primer sencillo «La Fama».

Live from the Moon

The Cure

Fecha por definir (Verano)

Guardado en archivo de «pendientes» desde finales de 2019, y postergado por la llegada de la pandemia, este álbum será el número 14 de estudio de la mítica banda inglesa, el cual vendrá acompañado, teóricamente, de dos colaboraciones y de una gira por Reino Unido entre octubre y diciembre. El resto del mundo sería para el 2023.

Aún sin título

Luis Miguel

Fecha por definir (Verano, tentativamente) Impulsado por la exposición que le dio su serie, ‘El Sol’ se metió al estudio a grabar el que será su último álbum con Warner Music bajo la batuta del músico y productor Kiko Cibrián, con quien colaboró en Aries y Nada Es Igual. Además, eligió piezas de Carlos Macías, entre ellas ‘Dios, Después De Dios’ y ‘Olvidarte’ como parte de un repertorio inédito.

C’mon Yo u Know

Liam Gallagher

Mayo 22

Sin esperanza de reconciliación con su hermano Noel, para que editen un nuevo disco de Oasis, el ‘enfant terrible’ del brit pop dará a conocer su tercera producción inédita en la primavera. Ya está terminado el material, el cual anticipa una gira que inicia en Inglaterra y continuará por Latinoamérica y Estados Unidos.

Fear of the Dawn Entering

Heaven Alive

Jack White

Julio 22, Abril 8

Con el sello independiente Third Man, y en colaboración con amigos y colaboradores, el multiinstrumentista, productor y cantante que se hizo popular con The White Stripes tiene contemplado dar a conocer no uno, sino dos discos nuevos, en los cuales experimenta más con folk, rock y blues.

Disponibles en vinil y CD, ya están listos para preventa.

Aún sin título

Rammstein

Fecha por definir

La agrupación alemana de metal industrial, liderada por el venerado Til Lindemann, grabó en el otoño del 2020, en un estudio de Francia, la que será su nueva producción inédita, y ya tiene listos los dos primeros videoclips que acompañaran la promoción. Su nuevo listado de canciones ya estará en la gira que los traerá al Foro Sol en octubre próximo.

Parad ise Again

Swedish House Mafia

Verano

Tras haber dado a conocer nueve sencillos, dos EPs, dos discos compilatorios y dos en vivo, la tercia sueca de house progresivo formada por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso está más que preparada para presentar su disco debut, en el cual han trabajado en los últimos 18 meses y promete ser la locura en los antros.

The Gods We Can Touch

Aurora

Enero 21

Toda una sensación del pop alternativo, la joven noruega ya tiene disponibles en plataformas sus primeros cuatro sencillos, entre ellos ‘Giving in to the Love’ y ‘Cure for Me’, y afirmó que en lo que queda por mostrar hay una profundización en sus momentos oscuros y sus demonios internos, así como en las situaciones más gozosas que ha vivido en torno al amor.