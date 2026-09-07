Deuda cero, uno de los grandes resultados del Informe de Carmen Lilia

Nuevo Laredo, Tam.- Uno de los resultados más relevantes presentados por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal durante su Segundo Informe de Gobierno fue la liquidación total de la deuda histórica del Municipio, un compromiso que fue cumplido antes de lo previsto y que permitió a Nuevo Laredo cerrar este periodo con finanzas sanas y sin saldo de deuda.

Al asumir el Gobierno Municipal, la administración recibió una deuda histórica de 580 millones de pesos, cuyos compromisos comprometían las finanzas de la ciudad hasta el año 2032.

A través de una política de disciplina financiera, manejo responsable de los recursos y una sólida respuesta de los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el Municipio logró liquidar por completo estos compromisos.

“Cuando llegamos al Gobierno Municipal, recibimos una deuda histórica de 580 millones de pesos. Desde el primer día lo tuvimos claro: no podíamos construir un Nuevo Laredo fuerte sobre finanzas débiles y gracias a una administración honesta y responsable, hemos liquidado por completo esa deuda histórica, y hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro saldo es de cero”, afirmó la alcaldesa durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

Este resultado también ha sido respaldado por la confianza de los ciudadanos, que han respondido favorablemente a las campañas de recaudación y al cumplimiento del pago de sus contribuciones, al existir una percepción de que los recursos públicos se traducen en obras, servicios y acciones que impactan directamente en la ciudad.

La administración municipal destacó que alcanzar el Deuda Cero no significó frenar el crecimiento de Nuevo Laredo ni sacrificar la inversión pública. Por el contrario, durante este periodo se han destinado más de 7 mil millones de pesos a obra pública, con más de mil 600 obras realizadas en distintos sectores de la ciudad.

De esta manera, mientras se atendieron los compromisos financieros heredados de administraciones anteriores, también se avanzó en proyectos de infraestructura vial, hidráulica, sanitaria, deportiva, educativa y de recuperación de espacios públicos, consolidando una de las mayores inversiones en obra pública en la historia reciente de Nuevo Laredo.

“Mientras pagamos deuda, también construimos. Mientras ordenamos las finanzas, también llevamos obras. Mientras cuidamos el dinero del pueblo, también transformamos la ciudad”, manifestó.

Con la deuda histórica liquidada, Nuevo Laredo cuenta ahora con mayor margen financiero para enfrentar los retos de los próximos años y continuar impulsando proyectos estratégicos para su desarrollo, con una administración que ha puesto como prioridad el manejo responsable de los recursos públicos sin detener el crecimiento de la ciudad.