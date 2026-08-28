Detienen en Coahuila a hombre acusado de feminicidio y secuestro de sus dos hijos

De acuerdo con la información disponible, el detenido será presentado ante un Juez de Control, quien deberá resolver su situación jurídica dentro del procedimiento correspondiente. #NuevoLaredo #Tamaulipas #Seguridad #NotaRoja #Feminicidio #Detención #Coahuila #FiscalíaTamaulipas #Justicia #Investigación #JuezDeControl #Menores #Familia #Hechos #Información #Noticias #NoticiasTamaulipas #Sucesos #Policiaca #ÚltimaHora

Nuevo Laredo, Tam. – Juan Miguel “N”, el sujeto que asesinó a su esposa y secuestró a sus dos hijos, ya se encuentra detenido y a disposición de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Fue detenido en el estado de Coahuila, trasladado a Nuevo Laredo, al igual que los dos pequeños, que se encuentran bajo resguardo de su familia materna en esta frontera.

El caso se originó tras el femicidio de Diana, quien se desempeñaba como enfermera pediátrica y voluntaria de la Cruz Roja en Nuevo Laredo.

De acuerdo con la información proporcionada, su pareja le dio muerte y posteriormente huyó, llevándose consigo a sus hijos, de 3 años y un año.

Tras conocerse los hechos, familiares y autoridades concentraron sus esfuerzos en la localización de los pequeños, cuya identidad se mantiene bajo reserva para proteger su integridad. Durante las labores de búsqueda también se difundió información sobre un vehículo Chevrolet Sonic, modelo 2017, de color rojo y con placas de Tamaulipas, usado por Juan Miguel “N” para escapar.

La búsqueda concluyó con la detención del feminicida y la localización de los dos menores, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo de su familia materna en esta frontera.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó a través de sus redes sociales que, como resultado de las labores de búsqueda y localización realizadas por Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas (FEIDDFP), fueron localizadas dos personas menores de edad reportadas como no localizadas en relación con un hecho ocurrido en este municipio.

Los dos menores fueron localizados con vida en el estado de Coahuila y se encuentran con sus familiares.

Juan Miguel “N” fue localizado y detenido en el estado de Coahuila, para posteriormente ser trasladado a Nuevo Laredo, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que continuará con las investigaciones y determinará las acciones legales correspondientes conforme a derecho.

De acuerdo con la información disponible, el detenido será presentado ante un Juez de Control, quien deberá resolver su situación jurídica dentro del procedimiento correspondiente.

Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación y la presentación de los elementos que correspondan ante la autoridad judicial.

Por tratarse de un caso que involucra a menores de edad, se mantiene bajo reserva cualquier dato que permita identificarlos o conocer información que pueda comprometer su seguridad.

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