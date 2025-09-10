El Dólar
Compra:
$17.70
Venta:
$18.90
EN VIVO

Detienen a hombre por falsificación de documentos frente al Consulado

Ismael “A” fue asegurado tras portar documentación falsa para visa láser; quedó a disposición del Ministerio Público junto con la evidencia

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detuvieron a un hombre identificado como Ismael “A”, señalado por el delito de uso y falsificación de documentos públicos y privados. La acción se llevó a cabo la tarde del 9 de septiembre, durante un operativo de vigilancia en la colonia Madero.

De acuerdo con el informe oficial, a las 13:20 horas los agentes patrullaban la avenida Paseo Colón, a la altura del Consulado Americano, cuando detectaron a un individuo que agredía verbalmente a transeúntes. Al ser abordado, el sujeto manifestó portar documentación falsa que presuntamente utilizaba para tramitar la visa láser.

Tras ser cuestionado, Ismael “A” intentó huir y agredió a los oficiales, lo que derivó en su aseguramiento a las 13:30 horas. En ese momento, vestía camisa azul, pantalón de vestir gris y zapatos color café.

Durante la revisión, los elementos de seguridad localizaron un folder con documentos y recibos de nómina a nombre de la empresa Bundeson, mismos que presentaban irregularidades y fueron señalados como apócrifos.

A las 13:50 horas se le notificó al detenido el motivo de su detención por falsificación de documentos, procediendo a la lectura de sus derechos a las 13:55 horas, conforme al protocolo legal vigente.

Ismael “A” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con la evidencia asegurada, para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

Cuba se queda sin electricidad por apagón masivo nacional
Inaugura Américo la 5ª edición del México Carbon Forum en Tampico

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.