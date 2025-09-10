Detienen a hombre por falsificación de documentos frente al Consulado

Ismael “A” fue asegurado tras portar documentación falsa para visa láser; quedó a disposición del Ministerio Público junto con la evidencia

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detuvieron a un hombre identificado como Ismael “A”, señalado por el delito de uso y falsificación de documentos públicos y privados. La acción se llevó a cabo la tarde del 9 de septiembre, durante un operativo de vigilancia en la colonia Madero.

De acuerdo con el informe oficial, a las 13:20 horas los agentes patrullaban la avenida Paseo Colón, a la altura del Consulado Americano, cuando detectaron a un individuo que agredía verbalmente a transeúntes. Al ser abordado, el sujeto manifestó portar documentación falsa que presuntamente utilizaba para tramitar la visa láser.

Tras ser cuestionado, Ismael “A” intentó huir y agredió a los oficiales, lo que derivó en su aseguramiento a las 13:30 horas. En ese momento, vestía camisa azul, pantalón de vestir gris y zapatos color café.

Durante la revisión, los elementos de seguridad localizaron un folder con documentos y recibos de nómina a nombre de la empresa Bundeson, mismos que presentaban irregularidades y fueron señalados como apócrifos.

A las 13:50 horas se le notificó al detenido el motivo de su detención por falsificación de documentos, procediendo a la lectura de sus derechos a las 13:55 horas, conforme al protocolo legal vigente.

Ismael “A” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con la evidencia asegurada, para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.