Detectan conductores sin licencia y ebrios en accidentes durante junio

En cuatro casos los responsables abandonaron sus vehículos después del accidente, lo que complicó las labores de identificación y seguimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

En cuatro casos los responsables abandonaron sus vehículos después del accidente, lo que complicó las labores de identificación y seguimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante el mes de junio, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal detectó diversas irregularidades entre los conductores involucrados en accidentes registrados en la ciudad, entre ellas la falta de licencia de conducir, el abandono de vehículos tras los percances y casos relacionados con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad.

De acuerdo con el informe oficial, en ese periodo se contabilizaron 74 accidentes viales, con un saldo de 10 personas lesionadas y ninguna víctima mortal. En comparación, durante junio de 2025 se registraron 78 percances, que dejaron 10 lesionados y cuatro personas fallecidas.

El reporte señala que en 12 de los accidentes los conductores involucrados no contaban con licencia de conducir vigente, una de las principales faltas detectadas por la autoridad vial durante las investigaciones de los hechos.

Asimismo, en cuatro casos los responsables abandonaron sus vehículos después del accidente, lo que complicó las labores de identificación y seguimiento. La Dirección de Tránsito precisó que las unidades involucradas en estos incidentes eran de procedencia extranjera y no portaban placas de circulación, situación que dificulta su localización.

En cuanto a los factores que contribuyeron a los accidentes, el informe indica que 10 conductores fueron detectados en estado de ebriedad, mientras que en 13 percances el exceso de velocidad fue identificado como la causa principal.

La autoridad municipal informó que mantiene operativos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento del reglamento de tránsito y reiteró el llamado a los automovilistas a respetar las disposiciones viales, con el propósito de reducir la incidencia de accidentes y fortalecer la seguridad en las vialidades.