Destaca Oficina Fiscal del Estado descuentos para motociclistas y automovilistas

Nuevo Laredo, Tam.– El Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Roque Hernández Reyes, hace la invitación a todos los motociclistas de la ciudad para que aprovechen el descuento que se autorizó para el trámite de licencia para conductores de moto.

Dicha promoción consiste en pagar 800 pesos, ya con la rebaja.

Normalmente, la licencia de conductor de motocicletas tiene un costo de 1,358 pesos.

“El beneficio para los motociclistas empezó en agosto y termina el día último de septiembre. En cuanto a los adeudos que tengan los motociclistas, actualizaciones y recargos se les condona el 100 de estos adeudos, el cual también termina el último de septiembre. Ellos, aparte de la licencia, pagarían 870 pesos. El requisito principal para este último descuento es tener la licencia de conducir vigente”, comentó Hernández Reyes.

Ya para los conductores de vehículos también hay un beneficio autorizado por el gobierno del estado, siendo para propietarios de vehículos del 2011 al 2018.

Quienes tengan pagos atrasados, actualizaciones y recargos, se les va a condonar el 100%, solo pagando 5,990 pesos.

Pero, para hacer efectivo este beneficio, tendrán que tener su licencia de manejar vigente.

“Los requisitos para este beneficio a los automovilistas, sería el principal contar con licencia de manejar y que sea vigente, además de presentar factura del vehículo, placas, tarjeta de circulación, su INE y su recibo de agua o luz para actualizar sus datos”, concluyó.