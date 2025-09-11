El Dólar
Destaca gobernador Américo Villarreal proyectos estratégicos y apoyo de migrantes en Tamaulipas

En cuanto a proyectos de desarrollo, mencionó la ampliación del Puente de Comercio Mundial, el avance de la vía férrea a Nuevo Laredo y la modernización aduanal

Carlos Figueroa / Líder Web

NUEVO LAREDO, Tam.— El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subrayó la importancia de la frontera tamaulipeca como punto de encuentro para miles de migrantes que retornan a visitar a sus familias, destacando que cada vez son más los connacionales que eligen esta región para cruzar hacia México, gracias a la seguridad y buena recepción que se les brinda.

Durante una entrevista, el mandatario señaló que en el estado habitan cerca de medio millón de tamaulipecos en el extranjero, principalmente en Texas y Virginia, quienes mantienen un fuerte vínculo con sus raíces y generan una derrama económica de aproximadamente mil millones de pesos al año para sus familias y comunidades de origen.

En cuanto a proyectos de desarrollo, Villarreal Anaya mencionó la ampliación del Puente de Comercio Mundial, el avance de la vía férrea a Nuevo Laredo y la modernización aduanal, además de obras hidráulicas prioritarias como la planta internacional de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de evitar descargas contaminantes al río Bravo.

El gobernador resaltó también el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum a la transformación en Tamaulipas, lo que ha permitido la instalación y expansión de empresas en las principales ciudades fronterizas. Citó como ejemplo a Medline en Nuevo Laredo y a firmas como LG, Fresenius y Caterpillar en Reynosa y Matamoros, que han ampliado su capacidad operativa y líneas de producción.

Respecto a la política de bajos aranceles anunciada a nivel federal, consideró que ésta brinda estabilidad y competitividad internacional, factores que han favorecido la confianza de más de 850 compañías establecidas en el estado.

