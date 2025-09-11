Las 3 impulsadas de Torres llevan a Tigres a paliza de 11-1 sobre Yankees

Detroit no había vencido a los Yankees en su serie de juegos de una campaña desde 2011

El venezolano Gleyber Torres, de los Tigres de Detroit, pega un sencillo de dos carreras ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Frank Franklin II)

NUEVA YORK.- Gleyber Torres conectó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada y totalizó tres impulsadas contra su antiguo equipo, para que los Tigres de Detroit apabullaran el miércoles 11-1 a los Yankees de Nueva York.

Detroit no había vencido a los Yankees en su serie de juegos de una campaña desde 2011.

Riley Greene, Kerry Carpenter y Colt Keith añadieron jonrones de dos vueltas al final del juego contra un bullpen de los Yankees que ha permitido 18 carreras limpias en dos juegos, empeorando su efectividad desde el receso del Juego de Estrellas a 5.37. Greene empujó tres carreras.

Nueva York ha perdido juegos consecutivos por diez o más anotaciones por tercera vez. Las otras ocasiones fueron en septiembre de 1908 y agosto de 1988.

Detroit ha superado a Nueva York por 23-3 de manera combinada en las últimas dos noches y ha ganado cuatro de cinco contra los Yankees este año con un encuentro restante. Los Tigres (84-62) superaron a Toronto (83-62) con el mejor récord en la Liga Americana y ampliaron a nueve juegos y medio su ventaja en la División Central.

La estrella de los Yankees, Aaron Judge, se fue de 3-0 y bateó para un par de dobles matanzas. Su promedio de bateo desmejoró a .319.

Se ha mantenido como líder de bateo de las mayores desde el 16 de abril, pero su ventaja se redujo a menos de un punto porcentual sobre el novato de los Atléticos, Jacob Wilson.

Austin Wells conectó un jonrón en la octava entrada por Nueva York, que se mantuvo un punto porcentual por delante de Boston en la puja por el primer comodín de la Americana.

Jack Flaherty (8-13) permitió dos hits en cinco entradas con siete ponches en su primera victoria desde el 19 de agosto.

Carlos Rodón (16-8), quien había ganado sus cinco aperturas anteriores, permitió dos anotaciones y seis inatrapables en seis innings con seis ponches.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 5-1 con tres impulsadas. El dominicano Wenceel Pérez de 5-1 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 4-1. El boricua Javier Báez de 4-1.

Por los Yankees, los dominicanos Jasson Domínguez de 1-1, Amed Rosario de 2-1. El panameño José Caballero de 3-1.