Desinformación multiplicó el pánico en México tras la muerte de ‘El Mencho’

Vehículos pasan junto a un auto quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

GUADALAJARA, México.- Cuando comenzaron los bloqueos, los incendios y el movimiento de armados tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la gente en Jalisco corrió a un solo lugar para averiguar qué pasaba: las redes sociales. Y lo que encontraron fue un país sumido en la violencia y el caos más absoluto.

Eso era cierto… pero no del todo.

La operación para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, conllevó fuertes enfrentamientos entre militares y delincuentes y desencadenó una ola de represalias por parte del cártel en 20 estados. Más de 70 personas perdieron la vida —la mayoría delincuentes y fuerzas de seguridad— solo el domingo.

Pero además de los relatos reales y las advertencias de los gobiernos locales y extranjeros a sus ciudadanos para que no salieran de sus casas, también se difundió mucha información destinada a amplificar el caos, la confusión y la desesperación.

“No sabía qué era cierto y qué era falso”, comentaba el miércoles Victoria Elizabeth Peceril, de 31 años, mientras caminaba ya mucho más tranquila por una calle de Guadalajara con sus tres hijos. “Tuvimos mucho miedo”.

Sembrar el pánico

Entre la información falsa, se viralizaron videos del aeropuerto de Guadalajara —capital de Jalisco y segunda ciudad del país— supuestamente tomado por pistoleros y que mostraban estampidas de pasajeros o un avión incendiado en una de sus pistas. También hubo publicaciones que aseguraban que el cártel había tomado como rehenes a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles.

El gobierno mexicano denunció el miércoles que se habían identificado entre 200 y 500 publicaciones con información falsa. Entre 20 y 30 de esos contenidos superaron las 100.000 visualizaciones.

Estos datos, presentados durante la conferencia presidencial, se basaban en un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey. El análisis de esta universidad privada indicaba que entre el 35 y el 40% de esa desinformación ofrecía datos fuera de contexto, más de la cuarta parte tenía información engañosa y en torno a otra cuarta parte tenía contenido fabricado o manipulado con inteligencia artificial.

Una publicación hablaba de cómo un agente estadounidense supuestamente había estrangulado a “El Mencho”. Otra decía que la presidenta Claudia Sheinbaum había sido resguardada en un buque de la Marina en el Pacífico.

No faltaron “teorías de conspiración” que vinculaban la muerte del capo a la captura el 3 de enero del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro o especulaban con que el gobierno mexicano lo había matado para no entregarlo a Estados Unidos, explica el documento del Tecnológico, que cita verificaciones realizadas por su equipo, por The Associated Press y otros medios de comunicación.

La universidad no dijo quién pudo producir todo ese contenido. Tampoco el gobierno.

“Hubo muchas noticias con muy mala intención el domingo, buscando generar terror”, había comentado el martes la presidenta.

Violencia brutal, seña de identidad del CJNG

Muchos mexicanos, sobre todo en ciudades de gran actividad de los cárteles, han tenido que acostumbrarse a la fuerza a revisar la situación de la seguridad en chats, aplicaciones o cuentas de X antes de salir de casa o tomar el coche porque ahí encuentran información ciudadana que no hallan en otras partes y que es la única pista para evitar sitios donde han sido vistos hombres armados o se han reportado incidentes.

El hecho de que el cártel de Jalisco se haya ganado una reputación de sanguinario por sus espectaculares ataques, como derribar un helicóptero militar o el intento de asesinato del actual secretario de Seguridad cuando era el jefe de la policía de Ciudad de México, hizo que cualquier información divulgada en domingo pareciera posible.

“De primeras nos creíamos todo”, comentó Nicolás Martín, un español de 28 años que se quedó varado con 13 amigos en un resort al norte de Puerto Vallarta, en el Pacífico, del que nadie pudo salir o entrar en dos días.

Según explicó vía telefónica el miércoles, mientras se dirigía al aeropuerto para finalmente regresar a su casa en Ciudad de México, era como ver en redes “lo que has visto en las películas” aunque consciente de que los cárteles mexicanos ya habían reaccionado muy violentamente en el pasado al verse acosados por las autoridades.

Sin embargo, para alguien como Martín, acostumbrado a navegar por las redes sociales, las primeras imágenes que mostraban Puerto Vallarta en llamas le sorprendieron por su calidad y porque parecían tomadas desde un dron cuando lo que uno espera en los primeros momentos de confusión son videos atropellados y de mala calidad de ciudadanos en pánico.

Criminales “expertos en tecnología”

Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado de la Brookings Institution, consideró que hubo señales que apuntaban a que algunas de las publicaciones pudieron ser creadas por personas afines al CJNG porque estos grupos han invertido mucho en estar presentes en redes. “Los criminales se han convertido en grandes expertos en tecnología”, indicó.

“Fue impresionante el nivel de desinformación”, agregó la investigadora. “Las imágenes del aeropuerto bajo ataque… algunos chatbots haciendo imágenes de inteligencia artificial para Jalisco Nueva Generación han sido impresionantes, sofisticadas y sin duda agregó un halo de caos y debacle”.

Aunque algunas autoridades tanto mexicanas como la embajada de Estados Unidos, comenzaron a desmentir informaciones el mismo domingo, Sarai Olguín, una universitaria de 22 años de Guadalajara, dijo que ese día era difícil distinguir la realidad de la ficción con la mayor parte de la ciudad encerrada y en un país donde existe una gran desconfianza hacia el gobierno.

Olguín estuvo recibiendo información de amigos que compartían vídeos y fotos que habían visto en internet y recuerda advertencias que decían que después de cierta hora, iban a matar a todos los que estuvieran en la calle.

El miércoles, reconocía que la costó creer que “El Mencho” hubiera muerto de verdad, pero dijo que la desinformación tuvo una parte positiva. “Todas estas noticias falsas ayudaron a cuidar (a la gente), aunque sembraron un miedo inmenso”.