Presenta Estado proyecto ‘Mundial Social’ rumbo a 2026

Durante la presentación se informó que, en infraestructura deportiva se ha realizado una inversión de 236 millones de pesos. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Los avances que se registran en Tamaulipas en materia deportiva, en infraestructura deportiva y los detalles del proyecto denominado “Mundial Social” rumbo a la Copa del Mundo, fueron dados a conocer, durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas, y el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano.

Durante la presentación, el titular del deporte tamaulipeco informó que, en infraestructura deportiva se ha realizado una inversión de 236 millones de pesos, destinada a la rehabilitación de espacios para el deporte social y de alto rendimiento, desde el 2022 hasta este 2026.

Entre las principales acciones se encuentran la rehabilitación de las albercas de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines en sus distintas etapas, la alberca de la Unidad Deportiva Siglo XXI, la construcción de cubierta y fosa de clavados, así como obras complementarias en estos complejos deportivos de Ciudad Victoria.

También en la capital, se rehabilitó la pista de atletismo del Estadio Marte R. Gómez, acciones en el Polideportivo Ing. Américo Villarreal Guerra, el gimnasio Manuel Raga Navarro, áreas de gimnasia y esgrima de la Unidad Siglo XXI, el gimnasio de la preparatoria Federalizada No. 1.

Las acciones abarcan además la terminación del área de alberca y trabajos en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, rehabilitación de espacios deportivos en el ejido La Laborcitas en Victoria, el gimnasio “Las Liebres” en Río Bravo, el estadio Zaragoza en El Mante, el centro deportivo “El Divisadero” en Tula, el área deportiva del Infonavit Los Ángeles y las “Canchas del Cambio” en Matamoros, la remodelación del área deportiva Bordo Morelos en Tampico, la construcción de una cancha en el parque Los Chorros en Burgos, la rehabilitación de TAMUL y cancha de fútbol 7 en la colonia La Ribereña en San Fernando y un espacio público multideportivo en Estación Manuel, municipio de González.

Además en estos meses se iniciarán más obras de espacios deportivos en las diferentes zonas de Tamaulipas.

El titular del INDE expuso que “Como parte de la intervención previa al Mundial 2026, en Tamaulipas se contempla la construcción de 22 canchas de fútbol 5, 2 canchas de fútbol 7 y 1 cancha de fútbol 11”. Estas obras estarán distribuidas en municipios como Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Ciudad Madero, Ciudad Victoria, Cruillas, González, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Matamoros y Reynosa.

En el caso del fútbol 7 se realizarán en Casas y Ciudad Madero, mientras que la cancha de fútbol 11 se edificará en Ciudad Victoria.

Indicó que la construcción de estas canchas se concreta gracias a la gestión realizada por el gobernador del estado, como parte de las acciones para aprovechar el contexto del Mundial 2026 y acercar la práctica deportiva a la población como lo ha encomendado la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum.

El director del INDE, Manuel Virués Lozano, destacó que este proyecto tiene un enfoque social, “no se trata solamente de construir canchas, se trata de abrir espacios para que la niñez y la juventud tengan oportunidades y se mantengan dentro del deporte”, expresó.

En cuanto al rendimiento competitivo, se destacó que Tamaulipas tuvo un crecimiento en la Olimpiada Nacional 2025, logrando 34 medallas más que en 2024. Asimismo, en la Paralimpiada Nacional 2025 la entidad obtuvo 36 preseas adicionales, lo que permitió colocarse dentro del top 10 nacional en deporte adaptado.

Virués Lozano subrayó que estos resultados son reflejo del trabajo coordinado entre atletas, entrenadores e instituciones. “Los números no son casualidad, son producto de planeación, seguimiento y del respaldo que hoy tiene el deporte tamaulipeco”, puntualizó.

Dentro del apartado de eventos deportivos, el director del INDE señaló que Tamaulipas también se ha consolidado como sede, registrando más de 20 mil visitantes gracias a competencias nacionales e internacionales realizadas durante 2025. Entre ellas el Macroregional de Atletismo celebrado en Ciudad Victoria, el Macroregional de Triatlón en Ciudad Madero, el NORCECA de Voleibol de Playa realizado también en Ciudad Madero y el G10 de Taekwondo en Tampico, lo que generó derrama económica, promoción turística y proyección deportiva para la entidad.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que el impulso al deporte representa una herramienta fundamental para el bienestar social, al fomentar hábitos saludables, la integración comunitaria y la prevención de conductas delictivas.

Con el respaldo del Gobierno del Estado, señalaron que el deporte continuará siendo una política prioritaria para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.