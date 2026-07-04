Correcaminos y Chivas regalan electrizante empate sin goles en el Marte R. Gómez

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó el respaldo a la escuadra universitaria

Ciudad Victoria, Tam.- El Estadio Marte R. Gómez vibró al máximo con el electrizante choque de pretemporada entre Correcaminos de la UAT y las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Ante un lleno total y una afición entregada, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por autoridades de la máxima casa de estudios, encabezó el respaldo a la escuadra universitaria que tuvo una extraordinaria presentación ante su afición bajo la dirección técnica de Gabriel “El Místico” Pereyra.

Desde el silbatazo inicial, la pasión se encendió en la capital tamaulipeca. Aunque el Rebaño Sagrado intentó adueñarse del esférico, la muralla naranja resistió con categoría, respondiendo con contragolpes letales que pusieron a temblar la portería rival.

La adrenalina se elevó al límite en la segunda mitad con un gol anulado a la visita y llegadas de peligro en ambas áreas que mantuvieron a todos al borde del asiento. El invitado de honor no llegó, pero el vibrante empate a cero dejó claro que Correcaminos está listo para pelear con todo en el próximo torneo.