Reparten Tecos y Sultanes triunfos en Parque La Junta

Una entrada bastó: 7 carreras para los Dos Laredos en el amanecer de la jornada

En una prolongada primera entrada, Tecos (26-38) colocó 7 por 0 la pizarra con 12 ofensivos que tomaron turno ante el zurdo abridor Stephen Tarpley. Doble de Harold Ramírez al bosque izquierdo empujaba a Luis de los Santos para el 1-0 local; enseguida, Zoilo Almonte hacía lo propio con Ramírez al disparar doblete de terreno por el jardín de en medio.

Ryan Aguilar continuó el ataque con sencillo por el sector central para remolcar tanto a Zoilo Almonte como a José Rodríguez para colocar el score 4 por 0. Yoelqui Céspedes también respondió con hit productor al derecho en los spikes de Alejandro Flores, y Luis de los Santos cerró el gran ataque con par de impulsadas con sencillo al jardín central, llegando al plato Aguilar y Céspedes.

Si bien Sultanes (33-30) tuvo chispazos, su ofensiva no logró abrir el cerrojo de la serpentina local. En el primer episodio la visita amenazó con hit de Gustavo Núñez y base por bolas a Sócrates Brito; para la cuarta tanda Víctor Mendoza y Maikel Franco iniciaron el ataque ligando sencillos; mientras que para la sexta, imparable y pasaporte de Mendoza y Franco, respectivamente, no se reflejaron en el marcador.

Daniel Mengden (5-1, 2.31) consiguió la victoria en 5.0 innings, de tres hits, cuatro ponches y una base por bolas. Le relevaron Franklyn Kilomé (1.0IP, 1H, 1BB, 2K) y Adolfo Ramírez (1.0IP, 2K).

El zurdo Stephen Tarpley (3-3, 5.66) fue el derrotado para la visita con siete carreras limpias admitidas, de un pasaporte y un abanicado en apenas dos tercios de entrada. Alejandro Hernández (1.1IP, 2H, 3BB, 2K), Joseph Riley (2.0IP, 2H), 1BB, 1K) y Jesús Pirela (2.0IP, 2K) aparecieron desde el bullpen visitante.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 C H E MTY 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 TECOS 7 0 0 0 0 0 0 7 9 0

PG: Daniel Mengden (5-1, 2.31); PP: Stephen Tarpley (3-3, 5.66); SV: No hubo; HR: No hubo.

Tremendo agarrón ofensivo fue para Sultanes 10-9 sobre Tecos

Monterrey (34-30) inició a tambor batiente el segundo juego del viernes con siete bateadores que colocaron el score parcial 2 por 0 en su primera tanda ante el zurdo Andrew Parrish. Con doblete al jardín izquierdo, Sócrates Brito empujaba a Gustavo Núñez a la registradora. Posteriormente, circulando por tercera, Brito se mandó al plato tras tiro malo del catcher Alejandro Flores a la segunda almohadilla.

La novena de los Dos Laredos (26-39) respondió con anotación de Miles Simington, quien abrió el episodio con doble por el sector central y se movió a la antesala tras pifia de Ismael Alcántara luego de ese batazo, y con rola de Luis de los Santos a las paradas cortas el marcador se ponía 2-1 ante el abridor dominicano Ángel Rondón.

Frente al primer relevista Jonathan Haab en la tercera entrada, el 3-1 visitante llegó luego de dos outs cuando Josh Lester disparaba hit al jardín derecho, para posteriormente ser avanzado al plato con error del patrullero derecho Harold Ramírez tras hit de Kellen Strahm.

Rápida fue la respuesta Binacional en ese mismo inning con pasaporte del zurdo Rio Gomez a Ryan Aguilar, mandado a home luego de doble de Yoelqui Céspedes al jardín central y error de Ismael Alcántara en el fildeo para el 3-2 parcial.

Para el quinto y sexto tramo la visita fabricó otras tres anotaciones para despegarse 6-2 en el marcador. Maikel Franco con elevado por el jardín central producía a Víctor Mendoza ante el zurdo Gilberto Luna en la quinta entrada, y de la misma manera lo hacía Sócrates Brito con Ismael Alcántara frente a Taylor Williams en el sexto capítulo, timbrando también Víctor Mendoza vía envío descontrolado.

Después de dos outs, en el cierre de la entrada Zoilo Almonte y José Rodríguez dispararon cuadrangulares consecutivos ante Ronaldo Alesandro para cerrar la pizarra 6 a 4.

El último episodio trajo un total de nueve anotaciones entre ambas ofensivas.

Rally de cuatro fue para la visita ante Ricardo Chapa con doble de terreno productor de dos de parte de Ricardo Genovés, elevado de Gustavo Núñez y anotación de Ismael Alcántara tras envío descontrolado para el 10-4.

Sin embargo, al cierre del episodio la ofensiva de los Dos Laredos no bajó los brazos atacando a Juan Gamez y Cristopher Ellis con cinco rayitas. Luis de los Santos con doble impulsaba a Eduardo Luna, Ariel Sandoval e Ítalo Motta; con sencillo empujaba otra más Harold Ramírez y con hit al central Jonathan Araúz hacía timbrar a Ramírez para el 10-9. Las posibles carreras del empate y gane se quedaron suspirando en posición de anotar al poncharse Luna para acabar el encuentro.

Diego Hernández (1.0IP) y Erick Rodríguez (0.1IP, 1H, 1BB) también relevaron por los de casa. En la visita apareció desde el bullpen el zurdo Gerónimo Franzua (0.2IP, 1BB, HLD), apuntándose salvamento Christopher Ellis (16, 2.67) con dos tercios de entrada, carrera limpia admitida, tres imparables y un abanicado.

Alexis Vera (2-0, 0.47) ganó para Monterrey en una entrada y un tercio de trabajo, de dos abanicados. El zurdo Andrew Parrish (2-7, 5.84) perdió para los de casa con carrera limpia admitida en 2.0 episodios, de dos imparables, cuatro abanicados y dos bases por bolas.

Este sábado 4 de julio la serie concluye en el Uni-Trade Stadium con inicio de juego a las 19:30 horas (hora Dos Laredos), teniendo al texano Tyler Ivey (5-5, 7.02) como probable abridor para los Binacionales.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 C H E MTY 2 0 1 0 1 2 4 10 10 2 TECOS 1 0 1 0 0 2 5 9 8 4

PG: Alexis Vera (2-0, 0.47); PP: Andrew Parrish (2-7, 5.84); SV: Christopher Ellis (16, 2.67); HR: Zoilo Almonte 1, José Rodríguez 1 (T2L).