Rays vencen 3-1 a Astros para 9na victoria seguida

El receptor Nick Fortes y el lanzador Bryan Baker, de los Rays de Tampa Bay, celebran tras un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el viernes 3 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox)

El receptor Nick Fortes y el lanzador Bryan Baker, de los Rays de Tampa Bay, celebran tras un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el viernes 3 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox)

HOUSTON (AP) — Nick Fortes conectó un jonrón y un doble impulsor, el dominicano Junior Caminero añadió un cuadrangular en solitario, y los Rays de Tampa Bay vencieron la noche del viernes por 3-1 a los Astros de Houston para ampliar a nueve juegos la racha de victorias activa más larga en las Grandes Ligas.

Los Rays han conectado jonrones en ocho juegos consecutivos, su mayor cifra de la temporada. Tampa Bay vio cortada su racha de nueve partidos seguidos anotando al menos cuatro carreras.

Steven Okert (1-1) relevó al abridor Spencer Arrighetti para iniciar la séptima entrada y ponchó al mexicano Jonathan Aranda tirándole antes de que Caminero conectara una slider en cuenta de 1-1 por encima de la barda del jardín izquierdo para darle a los Rays ventaja de 2-1.

Kevin Kelly (5-3) lanzó 1 2/3 entradas de relevo sin permitir hits para acreditarse la victoria.

Bryan Baker retiró en orden el noveno episodio para su 23er salvamento de la temporada.

El cubano Yordan Álvarez conectó su 27mo jonrón de la temporada, el mayor total de la Liga Americana, un batazo de 427 pies ante el abridor de los Rays Nick Martinez en la sexta entrada que empató el juego 1-1.