Desinfectan taxis para prevenir contagios

NUEVO LAREDO, TAM.- Ocupados y preocupados por la seguridad y salud de la ciudadanía, la Delegación del Transporte Público, en coordinación con el Sindicato de Taxistas y Transporte Urbano, realizaron la sanitización de taxis, siendo desinfectadas 50 unidades de un total de 269 vehículos, mismos que tendrán que cumplir con este requisito.

En el lugar estuvieron presentes Joaquin Treviño Reyes Secretario General del Sindicato de Choferes de Automóviles de Sitio y Camiones de Pasajeros, quien verifica que todos los choferes pertenecientes a sindicato, acudan y desinfecten sus unidades, así como Victor Galindo Delegado de Transporte Publico, quien fue el encargado de supervisar que su personal sanitizaran todos los taxis.

“Seguimos reforzando las acciones que se nos pidió por parte del Comité de Seguridad y Salud, desde el inicio de la pandemia, de estar vigilando los ordenamientos de salud e higiene que se emitieron en el transporte público, en esta ocasión estamos juntando los taxis en la plaza, para apoyarlos con una sanitizacion”, explicó Victor Galindo.

Así mismo dejó ver que este tipo de acciones son frecuentes, ya que es otra responsabilidad de los choferes, y del propio Secretario del Sindicato, exigir a sus agremiados que desinfecten sus unidades, para cuidar su salud y la de los ciudadanos que utilizan este servicio.

“Otras medidas son que en todo momento se use cubrebocas, por parte del conductor y del pasajero, que no se sienten juntos, que las unidades no vayan pasados del 50% de su capacidad, y así seguimos supervisando todas acciones, para prevenir no se propague el virus a un mas”, concluyó el delegado de Transporte Publico.