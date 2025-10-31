Descalzo y expectante, Davis Schneider está listo para buscar título de Serie Mundial con Azulejos

Davis Schneider, jardinero de los Azulejos de Toronto, camina descalzo por el jardín durante los entrenamientos para la Serie Mundial, el jueves 30 de octubre de 2025 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

TORONTO.- Un día antes de jugar por el título de la Serie Mundial, Davis Schneider caminó descalzo por el parque.

Los peloteros de Toronto llegaron al Rogers Centre alrededor de las 8 de la mañana del jueves después de un vuelo nocturno desde Los Ángeles, donde habían vencido 6-1 a los Dodgers.

Al final de la tarde, Schneider deambulaba por el estadio, que estaba casi vacío pero que lucirá repleto este viernes por la noche, con un público ansioso por celebrar lo que sería el primer cetro de Toronto desde 1993.

Schneider llevaba una camiseta sin mangas y un gorro de esquiador. Iba sin zapatos.

“Caminar por el jardín, sentir el césped, o mejor dicho, el césped artificial, es algo que trato de hacer todos los días, solo caminar y activar mi cuerpo”, explicó.

El jonrón de Schneider en el primer lanzamiento de Blake Snell catapultó a Toronto a la victoria del miércoles para tomar una ventaja de 3-2 en el enfrentamiento al mejor en un máximo de siete duelos. La semana pasada, para el primer y segundo juego, Schneider tenía una de las 55 habitaciones con vista al campo en el Toronto Marriott City Centre Hotel.

Ahora que volvió a registrarse, se le dio alojamiento regular.

Addison Barger, el compañero de equipo que durmió en el sofá-cama de Schneider durante la primera etapa, no siguió compartiendo habitación con él este fin de semana.

“Tiene el dinero para conseguir su propia habitación”, bromeó Schneider. “Podría haberse quedado, pero no lo hizo”.

Los Ángeles, que lucía como amplio favorito en la serie, busca convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York conquistaron tres seguidos de 1998 a 2000. Yoshinobu Yamamoto abrirá el viernes para los Dodgers y Kevin Gausman hará lo propio por los Azulejos, en una reedición del segundo encuentro.

El bateador designado de los Azulejos, George Springer, parecía listo para regresar. Jugaría por primera vez desde que se lesionó el costado derecho al batear en el tercer juego.

Yamamoto lanzó el primer juego completo de cuatro hits en la Serie Mundial desde 2015. Ha lanzado los primeros juegos completos consecutivos de postemporada desde que Curt Schilling enhebró tres en 2001.

“Me dio un cierto nivel de confianza, pero ahora mi mente está en cero y sólo me concentro en el nuevo juego”, dijo Yamamoto.

Gausman lo igualó hasta la séptima entrada, cuando Will Smith y Max Muncy conectaron jonrones solitarios para dar a los Dodgers una ventaja de 3-1.

“El Rogers Centre va a ser divertido. Va a ser electrizante”, dijo Gausman. “Va a ser todo lo que ha sido durante el último mes y probablemente más”.

Toronto tuvo tres días de descanso después de una victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en siete juegos sobre Seattle. Los Dodgers reposaron seis días, después de barrer a Milwaukee en la lucha por el banderín de la Liga Nacional.

Desde 1985, cuando las Series de Campeonato se expandieron a un máximo de siete duelos, los cuatro equipos anteriores que avanzaron en el máximo de siete compromisos derrotaron a los ganadores del banderín que lograron barridas.

La lista incluye a Los Dodgers de 1988 (dos días de descanso) contra Oakland (cinco), los Cardenales de San Luis de 2006 (uno) contra Detroit (seis), los Medias Rojas de Boston de 2007 (dos) contra Colorado (ocho) y los Gigantes de San Francisco de 2012 (uno) contra los Tigres (cinco).

El mánager Dave Roberts descarta que el descanso haya provocado el decaimiento de su bateo.

“Incluso si lo fuera, no diría que lo fue”, dijo con una sonrisa.

Después de tres juegos en el soleado Dodger Stadium, donde la temperatura a la hora del juego el miércoles era de 86 grados Fahrenheit (30 Celsius), la Serie se traslada de regreso a Toronto, una ciudad enmarcada por hojas que se han tornado rojizas, anaranjadas y amarillentas en pleno otoño.

El techo estaba cerrado para el entrenamiento del jueves, ya que llovía afuera con una temperatura de 46 grados Fahrenheit (7 Celsius).

El mánager de los Azulejos, John Schneider, vio “Den of Thieves” en el vuelo, bebió una cerveza y luego se metió en la tina de agua fría cerca del vestuario de los Azulejos..

“Un pequeño chapuzón frío para activarte un poco”, dijo. “No funcionó”.

Más frío está el bate de Ohtani. Después de embasarse nueve veces en el tercer juego con cuatro extrabases y cinco bases por bolas, se fue de 7-0 con una base por bolas en las últimas dos derrotas de los Dodgers.

“Estamos ubicando mejor y dándole diferentes miradas, diferentes tipos de lanzamientos, diferentes velocidades, diferentes ubicaciones”, dijo John Schneider.

Los jugadores de los Dodgers llegaron alrededor de las 7 de la mañana, mientras que el personal se quedó en Los Ángeles durante la noche y viajó el jueves. Roberts dijo que aunque el entrenamiento del jueves era voluntario, todos los peloteros asistieron.

Su equipo está bateando para .201 contra los Azulejos. Así, Roberts está considerando más cambios en la alineación. Bajó a Mookie Betts al tercer lugar en el orden de bateo en el quinto juego y dejó en el banco al jardinero central cubano Andy Pagés.

“Estoy contemplando algo, pero todavía estoy un poco indeciso”, dijo.