Cede Pogacar triunfo al mexicano Isaac del Toro en emotiva llegada

El mexicano Isaac Del Toro celebra tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia entre Tarragone y Barcelona, España el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)

El mexicano Isaac Del Toro celebra tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia entre Tarragone y Barcelona, España el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)

BARCELONA.- El campeón defensor Tadej Pogacar le regaló la victoria en la segunda etapa del Tour de France a su compañero de equipo Isaac Del Toro, mientras Jonas Vingegaard conservó el liderato general el domingo.

El mexicano atacó en la subida de 700 metros hacia la meta para dejar a Pogacar en posición de ganar, pero el esloveno en cambio, redujo la velocidad y puso el brazo sobre el hombro del ciclista mexicano mientras lo dejaba cruzar la línea en primer lugar. Del Toro, de 22 años, se quedó boquiabierto, sorprendido por el gesto deportivo de Pogacar, que busca ganar la carrera por tercera vez consecutiva y por quinta en total.

Mientras que un exhausto Del Toro se sentó en el suelo para recuperar el aliento en un día caluroso, Pogacar se acercó para abrazar con fuerza a su compañero del equipo UAE Emirates-XRG, que se mostró emocionado tras conseguir su primera victoria de etapa en el Tour.

El belga Remco Evenepoel terminó la etapa en tercer lugar, apenas por delante de Vingegaard, cuarto. Los cuatro primeros registraron un tiempo de 3 horas, 40 minutos, 1 segundo, pero como los tres primeros recibieron bonificaciones de tiempo, la ventaja de Vingegaard sobre Pogacar se redujo de 12 a seis segundos.

Vingegaard busca ganar el Tour por tercera vez tras imponerse en 2022 y 2023. El ciclista danés se vistió de amarillo el sábado después de liderar a su equipo Visma-Lease a Bike hacia la victoria en la contrarreloj por equipos del primer día alrededor de Barcelona.

La etapa 2 llevó a los corredores el domingo por un recorrido ondulado de 168,5 kilómetros (104,5 millas) que partió de la ciudad catalana de Tarragona, e incluyó tres ascensos al castillo de Montjuïc, del siglo XVII, antes de terminar en Barcelona.

El neerlandés Alex Molenaar y el alemán Felix Engelhardt se escaparon, pero fueron alcanzados cuando faltaban unos 30 kilómetros.

A medida que el pelotón aumentaba la velocidad, Vingegaard y Pogacar se colocaron cerca del frente para minimizar el riesgo de verse involucrados en una caída. Consciente de que Pogacar podía lanzar uno de sus característicos ataques repentinos, Vingegaard se pegó a la rueda de Pogacar en las subidas.

Pero el ritmo fue demasiado alto para el especialista en clásicas de un día Mathieu van der Poel, que se rezagó.