Shohei Ohtani podría ser abridor o incluso jardinero en el 7mo juego

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un pitcheo ante los Azulejos de Toronto en el cuarto juego de la Serie Mundial, el martes 28 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

TORONTO.- El mánager de los Dodgers Dave Roberts contempla la posibilidad de usar a Shohei Ohtani como abridor o incluso como jardinero en el séptimo juego si Los Ángeles lleva la Serie Mundial contra Toronto al límite.

La estrella de Japón efectuó 93 lanzamientos el miércoles en el cuarto juego, una derrota por 6-2, y podría estar disponible como relevista este fin de semana en Toronto.

Ohtani podría entrar como relevista después de comenzar el juego como bateador designado,. Pero en ese caso, los Dodgers perderían su designado.

En cambio, puede permanecer en el juego como designado si también es el lanzador abridor.

“Creo que consideraríamos todo”, dijo Roberts el jueves, un día antes del sexto duelo. “Es más una cuestión de hacer lo que podamos para pasar mañana y luego recoger los pedazos y ver cuál es la mejor manera de atacar un posible séptimo juego. Así que todo debería estar sobre la mesa y lo estará, sin duda.”

Roberts dijo que planeaba discutir las opciones con Ohtani el mismo jueves.

Ohtani nunca ha lanzado como relevista durante su carrera en las Grandes Ligas. Hizo algunas apariciones como relevista en Japón para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Liga del Pacífico, principalmente como novato en 2013.

Cerró la victoria de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2023 contra Estados Unidos, ponchando a su entonces compañero de equipo de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out.

Ohtani batea para .250 con ocho jonrones, 14 carreras impulsadas y 14 bases por bolas en la postemporada para un OPS de 1.109. Ostenta un récord de 2-1 en el montículo con una efectividad de 3.50 y 25 ponches en 18 entradas.

Si Ohtani entrara como relevista después de comenzar como bateador designado, necesitaría jugar en una posición para permanecer en el juego una vez que termine su aparición en el montículo.

Hizo siete apariciones en el jardín con los Ángeles en 2021, el año previo a que se cambiara una regla que permitía a los abridores permanecer en los juegos como designados después de ser retirados de las apariciones en el montículo.