Denuncian otra ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Denuncian otra ejecución extrajudicial en manos de militares; un sobreviviente denuncia públicamente a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por asesinar a dos jóvenes, uno de ellos su hermano.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre a las 04:30 de la madrugada, en calle San Aquileo entre San Bartolomé y Santa Gema en la colonia Haciendas de San Agustín, cuando un vehículo blindado de la Sedena impactó en la parte trasera a la Chevrolet tipo Pick Up doble cabina color blanca, y posteriormente disparó contra los tripulantes, Sergio Martínez de 22 años, Miguel Sebastián y Eduardo, ambos de 21 años de edad.

“Nosotros íbamos saliendo yo, mi hermano y mi amigo de la colonia San Agustín, cuando elementos del ejército iban entrando, nosotros íbamos en una camioneta particular, de repente un vehículo de militares nos impactó, mi hermano y mi amigo se bajaron asustados y escuché detonaciones, yo me quedé arriba de la troca”, declaró Sebastián Martínez, testigo sobreviviente.

Un militar que fue testigo de la ejecución extrajudicial y que no está de acuerdo, en la forma que sus superiores actúan en los operativos, acusan al Teniente de Caballería Isaac Leyva Juárez, quien disparó y remató a una distancia considerable a Miguel Sebastián y Eduardo, posteriormente personal castrense les sembraron armas y las dispararon desde sus manos, a fin que dieran positivo a rodizonato de sodio.

“Cuando ellos se bajaron de la camioneta ellos estaban vivos, ellos (militares) los remataron, los hincaron, ya cuando iba corriendo ellos los llevaban vivos, y yo alcancé a correr para el monte, me persiguieron y me dispararon, pero no me alcanzaron, mataron a mi hermano y a un amigo mío, no traíamos armas, ni nada”, informó el testigo.

Fuentes militares señalaron de manera anónima, que personal castrense catearon ilegalmente domicilios, donde se robaron armas de diversos calibres, mismas que fueron usadas para sembrarlas a los jóvenes ejecutados; familiares acudirán a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de República por el delito de ejecución extrajudicial.

Cabe mencionar que por órdenes del coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, el teniente de Caballería Isaac Leyva Juárez fue quien ejecutó la matanza de 12 hombres entre ellos tres civiles que estaban secuestrados, hechos ocurridos el pasado 3 de julio del 2020 en la calle Anzures y carretera Aeropuerto, la FGR inició una carpeta de investigación por homicidio y abuso de autoridad.

Según fuentes militares él teniente de caballería Isaac Leyva Juárez, el próximo primero de octubre será cambiado al destacamento en Ciudad Acuña en Coahuila, con la finalidad de enfriarlo y evadir la justicia por los crímenes y abuso de autoridad que ha realizado en Nuevo Laredo, los cuales son investigados por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.