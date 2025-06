Denuncian estafa en ventas y traspasos de casas en la ciudad; responsable acepta pagar a los afectados

Nuevo Laredo, Tam .— Luego de varias denuncias públicas, hechas por afectados por estafas relacionadas con traspasos y ventas de viviendas adquiridas por medio de Infonavit, una de las implicadas, Jessy Rivera Martínez, de 32 años, aceptó su responsabilidad y aseguró que va a devolver el dinero.

Ella es acusada de cobrar avalúos, iniciar trámites y vender casas hasta en dos ocasiones a diferentes compradores.

Rivera Martínez reconoció su responsabilidad y explicó que el fraude fue ejecutado por su compañero, José Ignacio Alcudia Hernández. “Yo me di cuenta, pero no lo detuve”, declaró. Asegura que inicialmente confió en él, pero al notar las irregularidades no actuó para frenar el daño.

Algunas víctimas aseguran que dejaron de recibir respuesta del supuesto gestor. “Nos dejó plantados, no contesta llamadas, y cuando fuimos a la casa ya no vivía ahí”, relató Laura M., una de las afectadas. Otro denunciante, Javier T., afirmó que “ya habíamos dado más de 10 mil pesos en trámites y nunca hubo papeles”.

Rivera asegura estar dispuesta a pagar a los afectados para resolver el problema: “Me comprometí a hacer el pago de las personas, realmente es lo que voy a hacer”, dijo. Sin embargo, admitió que no conoce el número exacto de víctimas ni los montos involucrados, ya que era Alcudia quien manejaba directamente los contactos.

“Es que la verdad yo no tengo contacto con esas personas. Él es el que tiene el contacto, no tengo yo, no tenía una idea de la magnitud de las cosas porque realmente no estaba yo enterada de todo” aseguró la mujer.

Jessy Rivera Martínez recomendó a la ciudadanía a no confiar en gestores sin certificación oficial: “Que se aseguren y vayan directamente a Infonavit, con personas que estén certificadas, para que no les pase lo que está pasando ahorita”. Recalcó que este tipo de fraudes pueden evitarse con información y asesoría formal.

Aunque Rivera no enfrentaría cargos formales por el momento, el caso sigue generando indignación entre los afectados, quienes exigen la devolución inmediata de su dinero. La situación deja en claro la importancia de no confiar en intermediarios informales para trámites legales como los del Infonavit.

