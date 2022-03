Denuncian despidos por órdenes de ‘papá’ Félix

CD. DE MÉIXCO .-Trabajadoras del Gobierno de Guerrero acusaron en manifestación que por órdenes del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, funcionarios hostigan, intimidan, retienen salarios y despiden a colaboradoras.

«El ingeniero Félix (Salgado) está muy enojado porque se desobedecen sus órdenes», les dice a las trabajadoras el Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Gerardo Loria Casanova, señaló una de las afectadas.

En entrevista con las empleadas de confianza, Juana, Guadalupe y María, nombres utilizados para resguardar su identidad, denunciaron que desde noviembre de 2021 sufren acoso laboral, violencia institucional y violencia psicológica.

Las burócratas, que son madres solteras y que laboran en varias dependencias del Palacio de Gobierno, señalaron que Salgado Macedonio ha emprendido una serie de despidos masivos para «acomodar» a sus allegados, quienes en 2021 lo apoyaron a él y su hija, la Gobernadora Evelyn Salgado, en campaña política.

El pasado 25 de febrero un grupo de burócratas hicieron visible su inconformidad protestando con pancartas afuera del Palacio de Gobierno, para denunciar a Salgado Macedonio de promover su despido.

En esa ocasión, la empleada de la Coordinación Estatal del Registro Civil, Orlanda de Jesús Romero, señaló que se enteró por quien lleva la contaduría en la dependencia que los despidos eran para liberar plazas que el senador requería para colocar a su gente.

Derivado de la ola de despidos, hostigamiento y acoso laboral, un grupo de empleadas presentaron una queja ante a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

Uno de los funcionarios acusados es el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Gerardo Loria Casanova.

La CEDHG emitió medidas cautelares a favor de una de las trabajadoras el pasado 3 de marzo, en las que se solicitó al Gobierno el pago de las quincenas atrasadas del mes de febrero, así como un alto al acoso, hostigamiento laborar, intimidación que dijeron sufrir.

Sin embargo, Juana, quien es madre soltera con cinco hijos, tres de ellos adoptados y su madre está enferma, relató que las medidas cautelares que dictó el segundo visitador de la CDHG, Fernando Esteban Ramírez, no han sido acatadas por el titular de la Secretaría de la Contraloría, Eduardo Gerardo Loria Casanova.

«No me han pagado mis salarios y sigo sufriendo acoso laboral, amenazas e intimidaciones porque quieren que renuncie, pero no lo haré», señaló Juana, quien tiene más casi once años laborando en el Gobierno estatal.

Se quejó de que ella, al igual que muchas de sus compañeras que son presionadas por los funcionarios para que renuncien, han acudido a las unidades de género que dependen de la Secretaria de la Mujer, pero tampoco reciben apoyo.

«De esto sabe la titular de esta Secretaría (Violeta Pino Girón) y no hace nada y eso que se supone que defiende a las mujeres», dijo la empleada, tras asegurar que el hostigamiento laborar le ha traído afectaciones de salud.

Guadalupe, otra empleada que labora en una dependencia en el Palacio de Gobierno, contó que una compañera fue despedida y se quedó sin el servicio médico del ISSSTE a donde llevaba a su papá que tiene insuficiencia renal.

«Me acuerdo de esa compañera que le rogó a un funcionario que no la despidiera porque necesitaba el ISSSTE para llevar tres veces a la semana a su papá a la aplicación de su hemodiálisis», señaló.

Otra empleada de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que también ha sido amenazada con despido, dijo que interpuso una queja ante la CDHEG y hasta el momento no le han pagado los adeudos salariales.

«Tengo a un hijo que mantener y a mi mamá, pero el Gobierno es insensible», dijo.

El grupo de burócratas dijeron que es una contradicción que en Guerrero gobierne una mujer cuando precisamente las autoridades de esta administración estén violando los derechos de las mujeres.

María, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico, dijo ella llegó al Gobierno estatal desde el 2018, durante la administración del priista Héctor Astudillo, sin embargo, en noviembre del 2021, tras la llegada de Evelyn Salgado, le dejaron de pagar su salario sin ningún argumento legal.

La trabajadora supernumeraria dijo que ella padece colitis y cuando sufre preocupaciones se le complica esta enfermedad.

Ella aseguró que derivado de su retención de salario y aguinaldo en el 2021, se enfermó, lo que provocó que perdiera a su bebé que tenía cinco meses de gestación.

La trabajadora responsabilizó de su situación y de las consecuencias de su salud a la titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, quien es la que está ordenando los despidos injustificados de empleados de esa dependencia.

«Por las preocupaciones que tuve en esas semanas de noviembre y diciembre tuve un aborto que me lo practicaron en un hospital privado de Acapulco», señala la burócrata.

Sin embargo, afirmó que seguirá presentándose a trabajar pese a los malos tratos, pues no está en sus planes renunciar.