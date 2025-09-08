Denuncian acoso de agentes de Fuerza Civil a manifestantes en sus hogares en Anáhuac, Nuevo León

ANÁHUAC, NL.– Habitantes de Anáhuac, Nuevo León, denunciaron a través de redes sociales que agentes de Fuerza Civil se presentaron en sus domicilios para hostigar a quienes participaron en una manifestación en contra de robos, abusos de autoridad y detenciones arbitrarias cometidas por elementos de la corporación.

Los agentes llegaron a casas de varios de los manifestantes, y los confrontaron con preguntas como “¿cuánto les pagaron en la manifestación?”, incluso intentando revisar pertenencias. Una mujer narró lo sucedido: “Me empujó la policía, ahora no puedes ni salir a la banqueta afuera de tu casa, porque ya te quiere parar y revisar y hacer de todo”.

Una mujer, quien subió un video a redes sociales señaló que los elementos de Fuerza Civil a bordo de la unidad FC352A2, “ya después de hacerle la revisión, le dije yo al oficial, que si no le encontró nada a mi esposo se puede retirar y una policía -quien con su teléfono personal estaba grabando a los afectados- continúo aferrada en seguirlo revisando”. A la víctima, le tomaron varias fotos.

Este tipo de denuncias se suma a las acusaciones previas de los pobladores, quienes han documentado agresiones físicas, amenazas, robos y detenciones arbitrarias por parte de Fuerza Civil.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, presidido por Raymundo Ramos Vázquez, respaldó a los manifestantes y exigió una investigación urgente. Enviaron un oficio al gobernador Samuel García, al secretario de Seguridad Pública, al alcalde de Anáhuac y a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los ciudadanos afirman que enfrentan un “terror policiaco” que les impide transitar y manifestarse con libertad: “Tenemos más miedo de la policía que de los criminales”.

Organizaciones civiles y activistas recalcaron que la ciudadanía no debe temer a denunciar las arbitrariedades perpetradas por los elementos de Fuerza Civil, y exigieron el cese inmediato del acoso a quienes participaron en la protesta, ya que lo hicieron ejerciendo un derecho constitucional: la manifestación pacífica.

Los afectados ya anunciaron que, de no alcanzar una respuesta satisfactoria, continuarán sus protestas y acudirán a instancias internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.

