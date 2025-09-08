El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Denuncian acoso de agentes de Fuerza Civil a manifestantes en sus hogares en Anáhuac, Nuevo León

Este tipo de denuncias se suma a las acusaciones previas de los pobladores, quienes han documentado agresiones físicas, amenazas, robos y detenciones arbitrarias por parte de Fuerza Civil. #Anáhuac #NuevoLeón #FuerzaCivil #AbusosPoliciacos #DerechosHumanos #NoMásImpunidad #JusticiaParaAnáhuac #AltoAlAcoso #BastaDeAbusos #SeguridadConJusticia #CiudadanosValientes #AnáhuacResiste #AltoAlTerrorPoliciaco #FuerzaCivilAbusa #AbusosDeAutoridad #LibertadSinMiedo #JusticiaParaElPueblo #NoMásRepresión #SamuelResponde #DerechosParaTodos

Agencias

ANÁHUAC, NL.– Habitantes de Anáhuac, Nuevo León, denunciaron a través de redes sociales que agentes de Fuerza Civil se presentaron en sus domicilios para hostigar a quienes participaron en una manifestación en contra de robos, abusos de autoridad y detenciones arbitrarias cometidas por elementos de la corporación.

Los agentes llegaron a casas de varios de los manifestantes, y los confrontaron con preguntas como “¿cuánto les pagaron en la manifestación?”, incluso intentando revisar pertenencias. Una mujer narró lo sucedido: “Me empujó la policía, ahora no puedes ni salir a la banqueta afuera de tu casa, porque ya te quiere parar y revisar y hacer de todo”.

Una mujer, quien subió un video a redes sociales señaló que los elementos de Fuerza Civil a bordo de la unidad FC352A2, “ya después de hacerle la revisión, le dije yo al oficial, que si no le encontró nada a mi esposo se puede retirar y una policía -quien con su teléfono personal estaba grabando a los afectados- continúo aferrada en seguirlo revisando”. A la víctima, le tomaron varias fotos.

Este tipo de denuncias se suma a las acusaciones previas de los pobladores, quienes han documentado agresiones físicas, amenazas, robos y detenciones arbitrarias por parte de Fuerza Civil.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, presidido por Raymundo Ramos Vázquez, respaldó a los manifestantes y exigió una investigación urgente. Enviaron un oficio al gobernador Samuel García, al secretario de Seguridad Pública, al alcalde de Anáhuac y a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los ciudadanos afirman que enfrentan un “terror policiaco” que les impide transitar y manifestarse con libertad: “Tenemos más miedo de la policía que de los criminales”.

Organizaciones civiles y activistas recalcaron que la ciudadanía no debe temer a denunciar las arbitrariedades perpetradas por los elementos de Fuerza Civil, y exigieron el cese inmediato del acoso a quienes participaron en la protesta, ya que lo hicieron ejerciendo un derecho constitucional: la manifestación pacífica.

Los afectados ya anunciaron que, de no alcanzar una respuesta satisfactoria, continuarán sus protestas y acudirán a instancias internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.

#Anáhuac #NuevoLeón #FuerzaCivil #AbusosPoliciacos #DerechosHumanos #NoMásImpunidad #JusticiaParaAnáhuac #AltoAlAcoso #BastaDeAbusos #SeguridadConJusticia #CiudadanosValientes #AnáhuacResiste #AltoAlTerrorPoliciaco #FuerzaCivilAbusa #AbusosDeAutoridad #LibertadSinMiedo #JusticiaParaElPueblo #NoMásRepresión #SamuelResponde #DerechosParaTodos

Ariana Grande y Lady Gaga brillan en los MTV VMA con premios y actuaciones
Reconoce rector de la UAT el apoyo de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.