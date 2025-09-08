Ariana Grande y Lady Gaga brillan en los MTV VMA con premios y actuaciones

Christian Breslauer, a la izquierda, y Ariana Grande reciben el premio al video del año por "Brighter Days Ahead" durante los MTV Video Music Awards el domingo 7 de septiembre de 2025, en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

Ariana Grande y Lady Gaga marcaron el tono en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) el domingo por la noche con momentos definitorios de sus carreras.

Grande obtuvo dos honores: video del año y mejor video pop, y generó revuelo en la audiencia cuando agradeció a sus “terapeutas y personas gay” durante su discurso de aceptación.

Gaga, la principal nominada de la noche, comenzó ganando el premio de artista del año antes de cumplir su promesa de actuar. Subió al escenario en el Madison Square Garden después de su discurso de aceptación, lo que provocó un frenesí en la audiencia en la Arena UBS, donde se celebraban los VMA.

Gaga enfatizó el significado más profundo del arte.

“Ser artista es un intento de conectar las almas de las personas en todo el mundo”, afirmó la cantante, quien interpretó “Abracadabra” y “The Dead Dance”, incluida en la banda sonora de la serie de Netflix “Wednesday” y cuyo video oficial, dirigido por Tim Burton, fue filmado en Xochimilco, México. “Ser artista es una disciplina y un oficio para llegar al corazón de alguien donde echa raíces, recordándoles soñar. Ser artista es una responsabilidad de sonreír, bailar, llorar”.

Dedicó el premio a sus fans y rindió homenaje a su prometido, Michael Polansky, quien coprodujo su último álbum, “Mayhem”.

“Crear contigo ha sido algo hermoso”, expresó.

Homenajes a Mariah Carey y Ozzy Osbourne

Mariah Carey se deleitó en el amor de sus fans y reflexionó sobre su ilustre carrera al aceptar el Premio Video Vanguard. Grande presentó el honor con un emotivo homenaje, llamando a Carey “la banda sonora de nuestras vidas”.

Grande luego añadió: “Como vocalista, solo hay una reina. Y esa es Mariah”.

Al subir al escenario con una bata de satén dorada que dio paso a un traje brillante y tacones a juego, Carey ofreció un popurrí de éxitos que abarcó su carrera, desde “Fantasy” hasta “We Belong Together” y “Obsessed”. La actuación también destacó temas de su emblemático décimo álbum, “The Emancipation of Mimi”, que recientemente cumplió 20 años.

“No puedo creer que esté recibiendo mi primer VMA esta noche”, dijo Carey antes decir en broma: “Tengo una pregunta: ¿Qué estaban esperando? Solo bromeo. Gracias. Los amo”.

El fallecido Ozzy Osbourne fue celebrado de manera adecuada cuando algunos de los nombres más grandes del rock subieron al escenario en su honor. Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el británico YUNGBLUD y Nuno Bettencourt se unieron para ofrecer un popurrí de los mayores éxitos de Osbourne, incluyendo “Crazy Train”, “Changes” y “Mama, I’m Coming Home”.

El hijo de Osbourne, Jack, y nietos de Ozzy compartieron un mensaje en video para los espectadores sobre el querido músico.

“Estoy seguro de que le haría increíblemente feliz ver a estos grandes músicos continuar con su legado e inspirar a la próxima generación de rockeros”, dijo Jack Osbourne.

“En palabras de nuestro abuelo, ‘Volvámonos locos’”, añadieron los nietos de Osbourne, refiriéndose a su popular canción “Crazy Train”.

Osbourne se convirtió en un nombre familiar en MTV, el hogar de los VMA, con la exitosa serie de telerrealidad de su familia “The Osbournes”, que se emitió de 2002 a 2005. Ese mismo año, el Príncipe de las Tinieblas consolidó su legado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Al finalizar el in memoriam, los artistas gritaron ”¡Ozzy para siempre!”.

Busta Rhymes y Ricky Martin destacan la historia de MTV

Busta Rhymes fue honrado con el primer premio MTV VMA Rock the Bells Visionary durante el espectáculo y repasó varias de sus canciones, incluyendo “Gimme Some More”, “Scenario”, “Put Your Hands Where My Eyes Could See” y “Pass the Courvoisier, Part II”. También fue acompañado por Joyner Lucas, Papoose y GloRilla, quienes lo ayudaron a interpretar las canciones.

Durante su discurso, Rhymes rindió homenaje a la fallecida Ananda Lewis, expresentadora de MTV y BET que se convirtió en una querida personalidad de la televisión en la década de 1990 con su calidez y autenticidad.

“Una mujer increíble que me amaba y nos amaba”, dijo sobre Lewis, quien falleció en junio tras ser diagnosticada con cáncer de mama. “Amaba mucho la cultura. La extraño mucho. La gran, increíble y real Emperatriz, Ananda Lewis”.

Ricky Martin recibió el primer Premio Latin Icon tras una electrizante actuación en el escenario principal. Habló sobre sus 40 años de carrera en la música, dedicando el premio a sus cuatro hijos.

El set de Martin sirvió como un aniversario, 25 años después de su debut en los VMA en 1999, cuando hizo historia como el primer artista latino masculino en ganar el premio al mejor video pop.

“Comencé cuando era un bebé trabajando y todavía estamos aquí”, se maravilló, añadiendo: “Solo queremos unir países, solo queremos romper barreras, y solo queremos mantener la música viva”.

Doja Cat inicia los VMA con mucha energía

Los VMA, presentados por LL Cool J, comenzaron con un espíritu desenfrenado. Durante el monólogo de apertura de Cool J, un video de Doja Cat imitando a la personalidad de MTV de los años 80, Max Headroom, lo interrumpió. Su mensaje se transformó sin problemas en una actuación que comenzó con un solo de Kenny G.

Doja Cat, quien fue vista masticando casualmente su lápiz labial en la alfombra roja, se pavoneó por el escenario interpretando “Jealous Type” ante un estruendoso aplauso.

Al entrar al espectáculo, la historia estaba en juego con Taylor Swift y Beyoncé quienes competían por convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMA. Cada una tiene 30 y solo fueron nominadas en la categoría de artista del año, por lo que la victoria de Gaga las dejó empatadas por otro año.

Otros artistas incluyeron a Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter y sombr.

Los MTV VMAs 2025 fueron transmitidos por CBS por primera vez.