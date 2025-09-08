Incertidumbre en los mercados tras la derrota electoral de Milei en Buenos Aires

El frente perponista Fuerza Patria obtuvo 47,28% de los votos sobre 33,71% de los candidatos del oficialista La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei, a la izquierda, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al frente a la derecha, aparecen después del cierre de las urnas para las elecciones legislativas provinciales en La Plata, Argentina, el domingo 7 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

BUENOS AIRES (AP) — La abrupta caída de los bonos y las acciones argentinas en Wall Street anticipaba una jornada de inquietud en los mercados este lunes tras la paliza electoral que sufrió el presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, un resultado que obliga al mandatario a recalcular su gestión para los comicios nacionales de octubre que definirán la conformación del Congreso hasta el fin de su mandato.

El frente perponista Fuerza Patria obtuvo 47,28% de los votos sobre 33,71% de los candidatos del oficialista La Libertad Avanza en la elección de legisladores provinciales y consejeros municipales en el principal distrito electoral del país.

En la apertura de la jornada bursátil, las acciones argentinas en Wall Street registraban caídas del 8% al 15%, mientras el riesgo país medido por JP Morgan superaba los 1.000 puntos desde los 900 puntos del viernes.

En tanto, la cotización del dólar subía 6% a 1.460 pesos por unidad respecto de su valor del viernes.

Milei, un economista ultraliberal que gobierna desde 2023, fue bendecido por los mercados a principios de su gestión por su determinación para llevar adelante un estricto plan de austeridad e impulsar reformas para desregular la economía.

Pero la derrota de la víspera ha dejado expuesto que el plan de Milei no cuenta con el suficiente respaldo popular, al menos en el mayor distrito del país, poco más de un mes de las elecciones de medio término en las que el oficialismo pretende aumentar su presencia hoy minoritaria en el Parlamento.

Al mismo tiempo ha empoderado a una oposición peronista dividida y en crisis de liderazgo tras la detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por corrupción.

“El mercado no esperaba un desempeño tan bueno del peronismo”, señaló la consultora en economía y estrategia 1816. “Parece inexorable que tendremos presión sobre el tipo de cambio y descensos en los precios de bonos y acciones”.

“El gobierno, que esperaba otro resultado, se verá obligado a recalcular”, advirtió.

El plan “motosierra” de Milei, que incluyó recortes a subsidios a energía y transporte, despidos de empleados públicos, suspensión de proyectos de obra pública y congelamiento de salarios y jubilaciones logró con éxito contener la inflación, pero no concretó la ansiada reactivación de la economía.

Aunque el malestar con la economía ha sido predominante en la votación bonaerense, los analistas también alertaron sobre el impacto de los escándalos por supuesta corrupción que vienen azotando al gobierno desde los primeros meses de este año. Primero por la promoción de criptomoneda $LIBRA en las redes sociales del mandatario que derivó en una investigación por presunta estafa a inversores y luego sospechas de pago de sobornos en la compra de medicamentos para discapacitados.

En las horas posteriores a la derrota, Milei dijo que el resultado va a merecer de su parte una “profunda autocrítica” y que “los errores que hayamos cometido los vamos a corregir”. Sin embargo, advirtió que defenderá con “uñas y dientes” los pilares de su plan económico: equilibrio fiscal, restricción monetaria y esquema cambiario entre bandas de cotización.

Este lunes a primera hora el mandatario convocó a una reunión a todos sus ministros en la Casa de Gobierno. Por el momento no se esperan anuncios.