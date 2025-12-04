Denuncian a wedding planner por fraude millonario en Nuevo Laredo; afectados exigen que responda y señalan encubrimiento

Nuevo Laredo, Tam.— Un grupo de víctimas denunció públicamente al organizador de eventos Gilberto Brizuela Sánchez de Tagle, propietario de Once 08 Events, a quien señalan por defraudarlos con montos que, en conjunto, superarían los tres millones de pesos. Los afectados acudieron la noche del miércoles al Hospital San José, donde el señalado se mantiene internado, para evadir su responsabilidad.

De acuerdo con los denunciantes, Brizuela Sánchez se encontraba en el área de terapia intensiva, pero “perfectamente consciente y sin signos de gravedad”. “Solamente está acostado, no tiene monitores, no está conectado a nada. Está bien. Está aquí escondido”, acusó Marta, una de las afectadas, quien afirmó que personal del hospital intentó impedirles el acceso.

Los denunciantes señalaron que desde 2018 existen reportes públicos y advertencias ciudadanas sobre estafas cometidas por el mismo individuo en Monterrey, de donde habría salido tras una serie de conflictos con clientes. “Está súper boletinado en Monterrey. Huyó de allá porque hizo lo mismo”, denunció otra de las afectadas, Brenda.

En septiembre de 2018, Rus Caballero hizo pública la denuncia en contra de Gil Brizuela, que en Monterrey operaba un negocio llamado GB Event Planner & Boutique Floral, Monterrey, en donde realizo diversas estafas y huyo a Nuevo Laredo

Uno de los primeros en exhibir la situación fue Michel Guerrero, quien junto a su esposa contrató al wedding planner para una boda programada en 17 días. “Estoy casi 100% seguro de que nuestro dinero está perdido. Ya el local está vacío, sin letras, sin personal, y no contesta llamadas”, expresó. Añadió que otros clientes y hasta empleados lo buscan por adeudos.

Los afectados se reunieron frente al hospital para exigir que Brizuela Sánchez dé la cara. “Somos gente trabajadora, no es justo que esta persona venga a jugar con nuestras ilusiones. Aquí estamos pacíficamente esperando una respuesta”, señaló Marta, cuya hermana tiene una boda programada en menos de dos semanas.

Entre los testimonios destacan acusaciones sobre un presunto “modus operandi”, en el que el wedding planner solicitaba pagos anticipados adicionales, préstamos personales y recursos destinados a proveedores que nunca eran cubiertos. “Nos pedía dinero adelantado con cualquier excusa. Confiamos en él, y hoy descubrimos que todo era mentira”, narró Brenda, quien prepara su boda para marzo.

Los afectados también cuestionaron el papel del hospital, pues aseguran que familiares del presunto defraudador trabajan en esa institución y que en otras ocasiones ha sido “protegido” bajo argumentos médicos. “No es la primera vez que se interna aquí para esconderse. ¿Por qué lo encubren?”, cuestionó un denunciante que prefirió reservar su nombre.

Hasta ahora, los perjudicados señalan que suman más de 100 afectados entre Nuevo Laredo y Monterrey, con cantidades individuales que van desde 80 mil hasta 400 mil pesos. “Esto no puede quedar impune. Mañana mismo vamos a proceder legalmente. Tenemos contratos, recibos y pruebas”, aseguró Michel, quien inició un grupo de WhatsApp donde ya se han integrado decenas de víctimas.

Los denunciantes narraron que, pese a la crisis, Brizuela habría seguido contestando mensajes a nuevas clientas para seguir agendando eventos. “Todavía hoy estaba respondiendo para separar bodas. No puede ser que siga estafando mientras está escondido aquí”, reprochó otra afectada.

El grupo adelantó que interpondrán denuncias formales por fraude y buscarán que las autoridades investiguen tanto al presunto responsable como a quienes pudieran estar colaborando para evitar que enfrente la justicia. “Queremos que responda, que enfrente a quien le debe y que esto se detenga de una vez”, concluyeron.

