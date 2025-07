Denuncia joven abuso e impunidad tras choque provocado por la Guardia Estatal

Nuevo Laredo, Tam. — Esperanza Nohemí, de 20 años, acudió nuevamente a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para exigir justicia tras el accidente vehicular que sufrió el pasado 16 de abril, cuando una patrulla de la Guardia Estatal la embistió en el cruce de la carretera Aeropuerto y avenida Anzures. Hasta la fecha, denuncia que el responsable, el policía Marco Antonio Gutiérrez Cruz, se ha negado a recibir las notificaciones legales.

“Me dijeron aquí en el Ministerio Público que se está negando a dar la cara. Ahora el proceso irá más avanzado para obligarlo a presentarse él o su superior -Luis Ángel Peñaflor Camey alias El Camey-”, explicó Esperanza, quien resultó lesionada y continúa enfrentando gastos médicos que no han sido cubiertos por los agentes responsables.

La joven acusa que, tras el impacto, los elementos de la Guardia Estatal manipularon la escena del accidente y trataron de culparla, pese a que el peritaje confirmó que la patrulla se había pasado el semáforo en rojo. “Movieron la camioneta del lugar donde me chocaron, supuestamente para no estorbar, pero yo creo que querían manipular la evidencia”, aseguró.

Además, denuncia que inicialmente le fue negada la atención médica. Fue hasta que llegaron medios de comunicación al lugar que se permitió el acceso a paramédicos. La joven, que recientemente había sido sometida a una cesárea, sufrió lesiones internas que podrían requerir cirugía.

Junto a su tía, Esmeralda Rodríguez, dueña de la camioneta Jeep Compass dañada en el accidente, Esperanza solicita que el coordinador de la Guardia Estatal, Luis Ángel Peñaflor Camey, asuma la responsabilidad institucional y pague tanto los daños materiales como los gastos médicos. “Un servidor público debe afrontar sus actos, tienen seguro y no es justo que yo siga pagando algo que no fue mi culpa”, expresó la joven.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía ha derivado en la apertura de la carpeta de investigación FGJT/FD/NUEVOLAREDO/NLDO/UG12/0168/2025. Mientras tanto, Esperanza pide a otros ciudadanos que no tengan miedo de denunciar si se ven involucrados en situaciones similares con autoridades. “Yo solo quiero justicia. Tengo miedo, pero no me voy a quedar callada”, concluyó.

