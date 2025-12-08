Deja encontronazo 2 prensados y 12 trabajadores heridos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte accidente ocurrido la mañana de este lunes en el Bulevar Municipio Libre dejó dos personas prensadas y doce trabajadores heridos, luego de que una camioneta fuera de control cruzara el camellón e impactara de frente a un camión de transporte de personal.

El percance se registró en la zona de la curva detrás de la colonia Santa Elena, donde cuerpos de emergencia y autoridades viales llegaron de inmediato ante la magnitud del choque. Protección Civil, Bomberos y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para atender a los lesionados y liberar a los atrapados.

El conductor responsable fue identificado como Eusebio, de 22 años, quien manejaba una camioneta Ford Escape a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Según el reporte, circulaba de oriente a poniente cuando perdió el control, brincó el camellón central y se estrelló de frente contra un camión que transportaba a personal de la empresa Aistermie.

El chofer del camión, José, de 36 años, no logró esquivar la camioneta. La fuerza del impacto dejó prensados a Eusebio y a su acompañante, Gabriel, de 32 años, quienes tuvieron que ser rescatados con herramientas hidráulicas por los equipos de emergencia.

Ambos lesionados graves fueron trasladados a diferentes hospitales: Eusebio al Seguro Social y Gabriel al Hospital General. Los doce trabajadores que viajaban en el camión resultaron con lesiones menores; la propia empresa se encargó de trasladarlos para recibir atención médica.

Durante las maniobras de rescate, los carriles de poniente a oriente fueron cerrados para facilitar el trabajo de las unidades de emergencia y permitir la remoción de los vehículos siniestrados.

La Dirección de Tránsito realiza el peritaje correspondiente, aunque las primeras conclusiones apuntan al exceso de velocidad y a la conducción en estado de ebriedad como factores determinantes en este accidente, que se suma a la lista de percances relacionados con el consumo de alcohol al volante.