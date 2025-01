Deja Carmen Lilia en el limbo a comerciantes de la Plaza Alameda de la Mujer

Nuevo Laredo, Tam.- Al puro estilo de primero detengo y luego investigo, así inició el gobierno de Carmen Lilia Canturosas Villarreal los trabajos de remodelación en la Plaza Alameda de la Mujer, quitando a los negocios que se encontraban en ese lugar, sin que se tuviera un plan claro para poderlos reubicar y que así no perdieran días de ganancias y se avisara con tiempo a los clientes, quienes han acudido a las redes sociales para preguntar en dónde están sus negocios predilectos.

Un comerciante del lugar mencionó que en octubre o noviembre pasado se tuvo una junta, en donde se informó de los trabajos pero no cuándo iniciaban: “Nos dijeron vamos a empezar ya. Ya cuando agua va, no nos avisaron. Nos dijeron te vamos a echar agua, pero no nos avisaron”.

En base a lo expuesto por los vendedores, se les informó que los trabajos de remodelación durarán unos seis meses, e incluirán módulos que sustituirán los puestos que existían previamente.

“Nos dijeron: ya carros no vamos a tener, vamos a instalar módulos bien hechos. Les dije: Y cuánto va a costar la renta. No dicen: les vamos a pedir una participación del 50 %. ¿Va haber financiamiento?. No. Y si no pueden pagar, hay mucha gente que quiere entrar. No es apoyo”, lamentó el vendedor.

“Si no nos dan chance en el terreno de City Club, nos quieren acomodar a todos juntos en otra plaza”, dijo otra de las comerciantes del sitio.

Todavía el jueves pasado estaba uno de los carritos de comida atorado en la Plaza Alameda de la Mujer. Un claro ejemplo de que no se hizo el cambio o la reubicación de forma correcta de los negocios afectados por las obras.

