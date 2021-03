‘Debe terminar desvío de camiones vacíos’

NUEVO LAREDO, TAM.- Por las pérdidas económicas, costos para agencias aduanales y el cansancio entre los operadores, debe terminar el desvío de camiones vacíos hacia la aduana de Colombia afirmó el abogado Luis Pérez Benítez, al cumplirse 3 meses de ordenarse la medida.

Los camiones vacíos sin la certificación C-TPAT no deben cruzar por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo sino transitar hacia el Puente Solidaridad de la aduana de Colombia, y por día son mil camiones vacíos que se desvían, de acuerdo a datos proporcionados por Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Nuevo Laredo.

Lozano Guajardo dijo que es cierto que pocos operadores aceptan cruzar los camiones vacíos hasta la aduana de Colombia para ingresar a Laredo, Texas, lo que provoca mercancías acumuladas en bodegas y elevados costos para los sectores productivos de Nuevo Laredo.

Pérez Benítez también comentó que no debe olvidarse que sigue la intención de construir la carretera La Gloria-Colombia, y junto a la medida de enviar los camiones vacíos tienen el mismo propósito de quitarle carga a la aduana de Nuevo Laredo. “Claramente son medidas para restarle carga a la aduana de Nuevo Laredo, no veo otro propósito más que quitarle a una aduana y darle más operaciones a otra aduana que como sabemos no ha tenido la productividad que se esperaba, y es una situación que lleva muchos años. No debemos perder de vista el asunto.”, comentó.

“Pienso que lo mejor es que se cancele el envío de vacíos a Colombia porque le está costando más dinero a las agencias aduanales y empresas transportistas, y ya ni se diga el cansancio de los operadores para recorrer el trayecto de más de 20 kilómetros”, agregó Pérez Benítez.

El desvío de camiones vacíos hacia la aduana de Colombia fue una decisión de la aduana de Laredo, Texas puesta en marcha desde el día 7 de diciembre pasado, que causa gastos adicionales para el sector aduanal y les resulta difícil encontrar operadores dispuestos a conducir los camiones vacíos a lo largo de la carretera de 22 kilómetros para llegar al Puente Solidaridad de Colombia, Nuevo León.

PIDEN OPERADORES CANCELAR ENVIÓ DE VACÍOS A COLOMBIA

José Antonio García Fuentes, presidente de la Unión de Fronteriza de Operadores (UFO) dijo que esperan dialogar pronto con el nuevo Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, el coronel en retiro Raymundo Bautista Contreras, y pedirle que cancele el envío de camiones vacíos a la aduana de Colombia porque sus compañeros están cansados de las multas y revisiones que realizan los inspectores del Departamento del Transporte (DOT) de Estados Unidos que permanecen fijos en el sector Las Minas en Laredo, Texas, justo cuando los camiones provienen de Colombia. Los operadores de Nuevo Laredo son multados por el personal del DOT porque supuestamente no cumplen con las condiciones mecánicas requeridas, y los obligan a esperar largos tiempos mientras revisan los camiones y por lo tanto realizan menos cruces por día, explicó García Fuentes.