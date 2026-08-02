De Atenas a Burdeos, la emergencia de incendios forestales en Europa continúa

Un bombero camina por un bosque calcinado cerca de Blagon, durante incendios en el suroeste de Francia, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Baz Ratner)

Un bombero camina por un bosque calcinado cerca de Blagon, durante incendios en el suroeste de Francia, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Baz Ratner)

LACANAU, Francia.- La crisis de incendios forestales en Europa se fracturó el domingo en frentes muy distintos: vientos huracanados empujaban las llamas hacia el interior de la región de Atenas y forzaban nuevas evacuaciones, Francia vigilaba las llamas en una extensa zona calcinada para evitar que volvieran a expandirse y los grandes incendios de España por fin dejaron de avanzar.

El peligro inmediato se concentraba en Grecia. Vientos huracanados empujaron las llamas en el oeste de Ática, la región administrativa que incluye la capital, amenazando aldeas y un distrito industrial a las afueras de la ciudad de Megara, mientras las violentas ráfagas impedían que los aviones de extinción de incendios recogieran agua del mar.

A principios de esta semana, dos bomberos murieron combatiendo un incendio en Creta, mientras que un tercero murió en un incendio separado en el Peloponeso.

Pero la evolución de los fuegos más al oeste ofrecía poca sensación de que la emergencia estuviera terminando. El mayor incendio forestal de Francia seguía contenido después de que 224.000 personas se vieran obligadas a huir en lo que pudo haber sido la mayor evacuación civil fuera de tiempos de guerra. Todavía ardían focos activos en los 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) de bosque devastado, muchos miles de personas seguían desplazadas o sin poder llegar a sus hogares y unos 3.000 bomberos seguían desplegados contra ese incendio y un segundo foco en Provenza que había dejado de avanzar, pero todavía no estaba contenido.

Sólo en Francia y España, el fuego ha expulsado aproximadamente a un tercio de millón de personas de hogares y lugares de vacaciones, ha vaciado comunidades en pleno verano europeo y ha puesto al límite a bomberos, aeronaves y servicios de emergencia en desastres simultáneos.

Europa suma víctimas de las llamas mientras crecen los riesgos

Europa entró en 2026 tras su peor año de incendios forestales registrado, cuando ardieron más de 10.000 kilómetros cuadrados (3.860 millas cuadradas). Los incendios forestales causan pérdidas económicas estimadas de unos 2.000 millones de euros en un año típico, según el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

La crisis produce en el continente que se calienta más rápido del mundo. Las temperaturas en Europa aumentan al doble de velocidad que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

El cambio climático provocado por el ser humano duplicó las probabilidades de que se dieran condiciones extremas de incendio para las llamas en Francia este año, calcularon científicos de World Weather Attribution en un análisis rápido realizado mientras los incendios aún seguían activos.

Vientos huracanados empujan las llamas por la región de Atenas

Se desplegaron cerca de 500 bomberos y 23 aeronaves, pero los vientos huracanados intensificaron el incendio mientras paralizaban la respuesta. Los vientos empujaron las llamas a través del bosque seco e hicieron imposible que algunas aeronaves descendieran al mar para recoger agua.

El humo se elevaba sobre las montañas mientras se emitían órdenes de evacuación para las comunidades de Kandili, Agia Skepi y Toutouli. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, fue informado sobre la operación, y las autoridades estaban especialmente preocupadas por Porto Germeno, una comunidad costera en el golfo de Corinto.

En otros lugares, las llamas ardían peligrosamente cerca de viviendas en Cefalonia, lo que obligó a evacuar aldeas del interior mientras aeronaves realizaban descargas de agua sobre la isla turística jónica. En el continente, cerca de 50 bomberos, una unidad especializada en incendios forestales, 16 camiones y un helicóptero combatían otro incendio cerca de Nea Tenedos, en Calcídica.

El incendio comenzó el viernes cerca de Agios Vasileios antes de barrer hacia Porto Germeno y adentrarse en las montañas boscosas al oeste de Atenas.

Los bomberos evacuaron por mar a 254 personas desde Agios Vasileios el viernes y a otras 12 desde Porto Germeno el sábado —una vía de escape de último recurso en comunidades costeras donde el fuego y el humo pueden cortar las pocas carreteras de salida.

El meteorólogo de incendios forestales Theodore Giannaros estimó el sábado que el incendio había afectado entre 40 y 50 kilómetros cuadrados (15 a 19 millas cuadradas), aunque las autoridades no habían emitido una cifra oficial.

“Un bosque prístino, un paraíso, fue entregado a las manos del fuego”, dijo el sábado el agricultor local Minas Tzortzanis. “No hay palabras para explicar lo que ha pasado. Destrucción. Destrucción total”.

El peligro traía recuerdos sombríos en Grecia. En 2018, un incendio forestal impulsado por el viento atrapó a residentes en la comunidad costera de Mati, al este de Atenas, y mató a 104 personas en el incendio forestal más mortífero de Europa en este siglo.

Francia vigila un incendio cuatro veces mayor que París

En el suroeste de Francia, el incendio en la región de Gironda seguía contenido el domingo, aunque aún ardía, después de calcinar unos 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) de bosque en apenas 10 días.

“La situación del incendio está ahora fija, lo que no significa que el incendio esté extinguido”, indicó el domingo la prefectura de Gironda, utilizando el término de los bomberos franceses para un fuego que ha quedado contenido dentro de su perímetro.

La región seguía bajo la máxima alerta roja por incendios forestales en Francia. Las condiciones secas y las temperaturas en fuerte ascenso en Burdeos, junto con los vientos de la tarde, elevaban el riesgo de que las brasas se reavivaran.

En Le Porge, una de las comunidades más afectadas, funcionarios locales dijeron que unas 150 viviendas fueron destruidas.

El mecánico Matthieu Plessis regresó el sábado a las ruinas de una casa que llevaba siete generaciones en su familia.

“Hay lugares que ya ni siquiera reconozco”, dijo. “Ya ni siquiera sabes qué había aquí, o quién vivía dónde”.

El domingo y el lunes se esperaba la llegada de bomberos adicionales procedentes de Ucrania, Lituania y la Polinesia Francesa para reforzar el operativo.

Fuego en Provenza deja de expandirse, pero aún no está contenido

A cientos de kilómetros de distancia, cerca de 1.500 bomberos combatían otro incendio en el departamento de Var, en el sureste, que arrasó aproximadamente 18 kilómetros cuadrados —siete millas cuadradas— en poco más de un día.

Las autoridades informaron que el incendio en las colinas de Gros Bessillon se estabilizó el domingo por la mañana, lo que significa que su perímetro no se expandió durante la noche. Pero, a diferencia del incendio de Gironda, todavía no se había declarado contenido.

Aeronaves de extinción de incendios apoyaron a los equipos que trabajaban para mantener las llamas alejadas de aldeas situadas entre viñedos, olivares y colinas boscosas de la región conocida como Provenza Verde.

Unas 2.500 personas fueron evacuadas mientras el incendio amenazaba hacia zonas pobladas.

El fuego fue el cuarto gran incendio que golpeó el centro de Var desde el 19 de julio. Otro más pequeño cerca de Brignoles obligó a evacuar a comienzos de la semana a la estrella de Hollywood George Clooney y a su familia, junto con unos 700 residentes más, antes de que fuera controlado.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, señaló que los incendios forestales en Francia, por lo general, estaban bajo control, pero advirtió que las condiciones seguían siendo muy cambiantes.

Lecornu también anunció el nombramiento de un coordinador nacional adscrito a la oficina del primer ministro para supervisar la reconstrucción en las zonas devastadas por el fuego.

Más de 1.170 kilómetros cuadrados (452 millas cuadradas) se han quemado en toda Francia desde el inicio del año.

España mantiene la línea tras un asedio mortal e incendio récord

Los grandes incendios de España —parte de una temporada que ha matado al menos a 13 personas, produjo el mayor fuego forestal registrado del país y provocó una emergencia nacional — ya no avanzaban el domingo.

En la provincia de Zamora, cerca de la frontera portuguesa, más de 20 unidades terrestres y aéreas seguían desplegadas alrededor del incendio de Fermoselle, manteniendo su perímetro y vigilando posibles rebrotes en el escarpado paisaje de Arribes del Duero. La mayoría de los evacuados había regresado a casa, según medios locales.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido un pacto nacional para hacer frente a los incendios forestales, advirtiendo que el cambio climático los está haciendo más destructivos.