EU reporta sus primeras dos muertes por cyclospora

Esta fotografía tomada a través de un microscopio y difundida por los CDC muestra Cyclospora cayetanensis oocysts de una muestra de heces. (CDC vía AP, Archivo)

Esta fotografía tomada a través de un microscopio y difundida por los CDC muestra Cyclospora cayetanensis oocysts de una muestra de heces. (CDC vía AP, Archivo)

Dos personas han muerto en el brote de cyclospora en Michigan, anunciaron el lunes funcionarios de salud estatales, en las primeras muertes confirmadas en Estados Unidos relacionadas con el parásito microscópico.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación. El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

Cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa marcada por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Los CDC dicen que la enfermedad, llamada ciclosporiasis, rara vez es mortal.

El parásito afín al calor infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se han infectado al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

La ciclosporiasis es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, incluidas la salmonela y la E. coli. Muchos casos nunca se vinculan a un alimento específico u otra fuente y, durante años, se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos. Pero el número comenzó a aumentar hace aproximadamente una década, con un aumento particularmente notable en 2018 y 2019.

Anteriormente, 2019 registró la mayor cantidad de casos de ciclosporiasis reportados en Estados Unidos, con alrededor de 4 .700.

Desde el 1 de mayo, los CDC han recibido reportes de más de 4.100 casos confirmados y están investigando más de otros 7.400 casos probables en 41 estados. La agencia ha advertido que el número total de personas enfermas por el brote probablemente sea mayor que el recuento oficial, dado que no todos los casos se reportan.

Lechuga de México servida en locales de Taco Bell en nueve estados parece ser una fuente del brote, dicen expertos. Hasta finales de julio, el número de casos vinculados a la lechuga era de 1.947, incluidos al menos 98 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, según los CDC.

La agencia ha dicho que otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” podrían estar vinculados al brote.