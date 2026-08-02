Califica alcalde de Moscú como terrorista ataque con bomba en restaurante

Autoridades mantienen la investigación para identificar a los responsables de la explosión que dejó tres fallecidos y 21 heridos

Policías cortan el paso a la zona de una explosión mortal en un restaurante de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP)

Policías cortan el paso a la zona de una explosión mortal en un restaurante de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP)

MOSCÚ.- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el domingo como un “brutal acto terrorista” el ataque con bomba registrado el día anterior contra un restaurante en la capital, pero no dijo quién fue el responsable.

La explosión del sábado por la noche en el Balzi Rossi, un exclusivo establecimiento italiano en el centro de Moscú, mató a tres personas, incluida la mujer que llevaba la bomba, informaron medios estatales rusos que citaron a funcionarios locales.

“Ayer se cometió en Moscú un brutal acto terrorista que cobró vidas humanas. Las víctimas se encuentran actualmente en los hospitales de la ciudad, donde están recibiendo toda la atención necesaria”, escribió Sobianin en redes sociales el domingo.

Añadió que estaba en marcha una investigación. “Los responsables de cometer este crimen sin duda serán encontrados y se enfrentarán al castigo que merecen”, escribió.

Al menos otras 21 personas resultaron heridas cuando el artefacto explosivo detonó en el restaurante de la plaza Kudrinskaya, informó el Comité Nacional Antiterrorista a última hora del sábado, según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

La mujer intentó introducir la bomba en el establecimiento de forma clandestina, pero el guardia de seguridad no le permitió el ingreso y la bomba explotó, informó RIA Novosti. El Comité de Investigación de Moscú indicó el sábado por la noche que el ataque seguía bajo investigación.

Hasta el momento no había más información de las autoridades rusas y nadie se ha responsabilizado del ataque.

Según RIA Novosti, el restaurante estaba cerrado para un evento privado el sábado por la noche.

Imágenes difundidas por medios estatales rusos mostraron a agentes del orden fuertemente armados, varias ambulancias y otros vehículos de emergencia en el lugar.

A principios de este año, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que las autoridades reforzarían la seguridad en torno a altos funcionarios militares y gubernamentales, tras una serie de intentos de asesinato en ciudades rusas tras el inicio de la guerra con Ucrania en febrero de 2022.

Hasta ahora, las autoridades rusas no han establecido ninguna conexión entre la explosión del sábado con ataques anteriores o la guerra en Ucrania.

Rusia ha dicho que Kiev estuvo detrás de un atentado con coche bomba en Moscú en abril que mató al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del principal departamento operativo del Estado Mayor General de Rusia. Ucrania no se responsabilizó públicamente de esto.

Pero previamente, el servicio de seguridad SBU de Ucrania dijo que había organizado el asesinato en diciembre de 2024 del teniente general Igor Kirillov, quien encabezaba las fuerzas rusas de protección nuclear, biológica y química.

Kirillov murió por una bomba oculta en un patinete frente a su edificio de apartamentos en Moscú, un día después de que el servicio de seguridad de Ucrania presentó cargos penales en su contra.

Entre otras víctimas destacadas de atentados con bomba en Rusia están Daria Dugina, hija del influyente pensador nacionalista Aleksandr Dugin, y Vladlen Tatarsky, un conocido bloguero militar pro-Kremlin.

Kiev negó su implicación en el ataque contra Dugina y no respondió a las acusaciones rusas de que estuvo detrás de la muerte de Tatarsky.