Dan Alex Morgan y su familia positivo por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La delantera estadounidense Alex Morgan, reveló en su cuenta de Twitter, que, tanto ella como su familia, han arrojado positivo por Covid-19.

Morgan, quien militará para el Orlando Pride, de la National Women’s Soccer League, reconoció que contrajo la enfermedad durante sus vacaciones decembrinas en California, mismas que pasó con su esposo Servando Carrasco y su hija Charlie.

“Desafortunadamente, mi familia y yo cerramos el 2020 al enterarnos de que habíamos contraído Covid-19, mientras estábamos en California durante las vacaciones. Todos estamos de buen humor y nos recuperamos bien.

“Una vez que se complete nuestro aislamiento, seguiré las pautas de regreso la Selección de Estados Unidos Femenil para asegurarme de que mi cuerpo esté completamente recuperado y pueda unirme a mis compañeras de equipo pronto”, explicó Morgan en su cuenta de Twitter.

La delantera, recién anunció su vuelta a la NWSL con el Orlando Pride, tras militar brevemente con el Tottenham Hotspur F.C. Women de la FA Women’s Super League.

Unfortunately, my family and I closed out 2020 learning that we had contracted Covid while in California over the holidays. We are all in good spirits and recovering well. After our isolation is completed, I will follow US Soccer's return to play guidelines to ensure (1/2)

— Alex Morgan (@alexmorgan13) January 5, 2021