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Suspenden a arquera mexicana Mariana Bernal 3 años por dopaje

La campeona mundial de tiro con arco dio positivo por un esteroide anabólico

AP

LAUSANA, Suiza (AP) — La campeona mundial de tiro con arco Mariana Bernal, de México, fue suspendida por tres años, informó la Agencia Internacional de Controles el jueves, tras dar positivo por un esteroide anabólico tres semanas después de que ganó la medalla de oro por equipos al superar a Estados Unidos.

Bernal, de 23 años, no impugnó la infracción por dopaje y se perderá los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. También fue despojada de su título de las Finales de la Copa del Mundo de 2025.

La ITA indicó que se le redujo un año de una sanción habitual de cuatro años “debido a su admisión temprana” del dopaje.

La agencia señaló que Bernal dio positivo por nandrolona en un control fuera de competición realizado en septiembre del año pasado.

Tres semanas antes, ayudó a México a vencer a Estados Unidos en la final para ganar el oro en la prueba femenina por equipos de arco compuesto en los campeonatos mundiales celebrados en Gwangju, Corea del Sur.

La ITA informó que a Bernal se le anulan los resultados a partir de la fecha de la muestra. Conserva su título mundial, pero perderá la victoria en las Finales de la Copa del Mundo del pasado octubre, cuando había derrotado a su compañera de equipo y campeona mundial individual Andrea Becerra en Nanjing, China.

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